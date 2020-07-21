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Teknoloji

YouTube'a Yapay zeka destekli "SmartReply" özelliği geliyor

Google AI Blog üzerinden paylaşılan bilgilere göre SmartReply özelliği YouTube Studio için kullanıma sunulacak. Peki SmartReply özelliği nedir? SmartReply ne zaman kullanıma sunulacak?

Yeniakit Publisher
2020-07-21 14:10:00 - 2020-07-21 14:13:30
YouTube'a Yapay zeka destekli "SmartReply" özelliği geliyor

Google, yapay zeka destekli akıllı cevap özelliği olan SmartReply'ı ilk olarak 4 yıl önce kullanıma sunmuştu. İlk etapta Google'ın e-posta uygulaması olan GmailAndroid’in mesajlaşma uygulaması ve Play Developer Console için kullanıma sunulan özellik yıllar sonra YouTube içerik üreticileri için de kullanıma sunuluyor. Google al blog üzerinden paylaşılan bilgilere göre SmartReply özelliği YouTube Studio için kullanıma sunulacak. Bu özellik sayesinde YouTube içerik üreticileri çok daha kolay ve hızlı bir şekilde yorum yapan abonelerine cevap verebilecek. SmartReply özelliği "YouTube Studio" içinde kullanıma sunuldu.

YouTube Studio içerik üreticileri için bir kontrol paneli olarak hizmet veriyor. Kullanıcılar bu alanda istatistiklerini kontrol edebiliyor, videoları ile ilgili düzenlemeler yapabiliyor ve aboneleri ile iletişime geçebiliyor. İçerik üreticileri, YouTube Studio içinde yer alan yorumlar kısmından yorumları görebiliyorfiltreleyebiliyor veya cevap verebiliyor.  

Tam da bu noktada devreye giren SmartReply özelliği sayesinde kullanıcılara çok daha hızlı bir şekilde yorumlara cevap verebiliyor. Yapay zeka desteği ile yorumu okuyan SmartReply özelliği yoruma cevap olarak yazılabilecek 3 farklı seçenek sunuyor. 

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