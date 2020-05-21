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Teknoloji

Youtube'a 'uyku' özelliği geldi!

Dünyanın en sık kullanılan video platformu Youtube, Android ve İOS işletim sistemine sahip cihazlara, kullanıcıların uyumalarını teşvik eden yeni bir özellik yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 22:04:00 -
Youtube'a 'uyku' özelliği geldi!

Dünyanın en aktif kullanılan dev video platformu Youtube, Android ve İOS işletim sistemine sahip cihazlar için kullanıcıları uyumaya gitmeleri için yönlendiren yeni bir özellik yayınladı. Yayınlanan 'uyku hatırlatıcısı' özelliği ile birlikte kullanıcılara uyumaları için tavsiyelerde bulunulacak.

Yayınlanan yeni özelliği kullanacak kişiler, Youtube'un hatırlatma yapacağı zamanı kendileri seçebilecekler.

Bugünden itibaren İOS ve Android işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılmaya başlanan başlanan 'uyku zamanı hatırlatıcısı' özelliğinin, ilerleyen günlerde tüm kullanıcılar için aktif hale gelmesi bekleniyor.

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