Youtube video indir

Youtube müzik indir | Youtube 15 Şubat 2006 yılında ABD'nin Kaliforniya şehrinde kurulmuştur. Kurulduğu yılın kasım ayında ise Youtube Google tarafından satın alındı. Kısa sürede tüm dünyaya yayılan Youtube pek çok kişi için günlük hayatın vazgeçilmezleri arasına girdi. Yediden yetmiş yediye milyarlarca kişi her gün Youtube'u ziyaret edip ilgisini çeken içerikleri izleyebiliyor. Peki, Youtube'dan video indirmek mümkün mü?

Youtube oturum aç | Youtube üye ol

Youtube'ta videolara kolaylıkla ulaşıp, abone olunan kanallardan bildirimleri almak için oturum açmanız gerekiyor. Bilgisayar, telefon ya da tabletinize Google hesabınızla bağlandığınızda aynı şekilde Youtube'da oturum açmış oluyorsunuz. Şayet hesabınız bağlı değilse; öncelikle Youtube uygulamasını açın. Sayfanın sağ üst kısmında yer alan hesap kısmına tıklayınız. Buradan oturum aç'ı tıklayınız. Hesap eklemek için artı simgesine tıklayınız.

Youtube kanal nasıl açılır?

Son yıllarda Youtube kanallı olmayan kalmadı desek yalan olmaz. Özellikle gençler açtıkları kanallarda özgün içerikler üreterek daha çok izlenme almak istiyor. Elbette bu ise sosyal medya fenomenliği olgusunu hayatlarımıza sokmuş durumda. “Bir Youtube kanalım olsun” diyorsanız öncelikle Youtube’a giriş yapmalısınız. Sağ üst köşede bulunan hesap kısmına girip “Kanal Oluştur” kısmına tıklamalısınız. Hesap açma işlemi bu kadar kolay. Ardından hesabınızı kişileştirmeniz mümkün.

Youtube kanal nasıl kapanır? | Youtube kanal silme

Pek çok kişi Youtube’ta yer alan video ve içeriklerin benzerlerini oluşturmak için hesap açıyor. Ancak zamanla pek çok kişi bu hevesten vazgeçip açtığı kanalı, yüklediği videoları siteden kaldırmak istiyor. Siz de Youtube kanalınızı kapatmak istiyorsanız sıralayacağımız adımları takip etmenizi tavsiye ederiz. Youtube hesap kısmına tıklayıp 'Gelişmiş Ayarlar' kısmına giriş yapın. Gelişmiş ayarlara tıkladığınızda sayfanın alt kısmında Kanalı Sil ifadesi yer alıyor. Buraya tıklayarak açtığınız kanalı silebilirsiniz.

Youtube kanal resim boyutu | Youtube kanal resim boyutu ayarlama

Youtube video kapak fotoğrafı boyutu |Youtube kanalı açıldıktan sonra sıra özelleştirme aşamasına geliyor. Kanalınızın ismini belirlemek kadar kapak fotoğrafını da seçmek son derece önemli. Öncelikle Youtube’da hesabın kısmına tıklamanız gerekiyor. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra ise ‘Kanalım’ kısmına tıklamalısınız. Kanalım sayfasının sağ üst kısmında “Kanalı Özelleştir” butonu bulunuyor. Biraya tıkladıktan sonra açılan sayfadan fotoğraf yükleme işlemini tamamlayabilirsiniz. Youtube kanal kapak sayfası için bir boyut söz konusu. Yükleyeceğiniz fotoğrafın boyutu 2560x1440 olmalı. Fotoğraf dosya boyutu ise maksimum 6 MB olmalıdır.

Youtube kanal simgesi boyutu | Youtube kanal kapak fotoğrafı nasıl yüklenir?

Youtube’da kapak fotoğrafı gibi kanal simgesini de kişiselleştirebiliyorsunuz. Bunun için hesabım, kanalım kısmına giriş yapmalısınız. Ardından “Kanalı Özelleştir” kısmına tıklamanız gerekiyor. Açılan sayfada profil resmi oluştur simgesine tıklayınız. Ardından açılan sayfada profil fotoğrafınızı seçebilirsiniz.

Youtube indir | Youtube yükle telefona

Youtube uygulamasını telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Youtube indirmek için Play Store veya App Store’a giriş yapıp uygulamayı aratıp indirme butonuna basmanız yeterli.

Youtube video indir

Youtube’ta izlediğiniz videoları ya da müzikleri indirmek isteyebilirsiniz. Ancak Youtube üzerinden bunu yapmanız mümkün değil. Söz konusu Youtube linkini kopyalayıp Youtube video indirme sitelerine yapıştırarak arzu ettiğiniz videoyu indirmeniz mümkün. İsterseniz videonun yalnızca sesini yani kliplerdeki şarkıları MP3 olarak indirebilirsiniz.

Youtube üyelik ücretleri | Youtube üyelik yıllık ücret

Youtube'da reklamsız video izlemek isteyenler Premium'a geçerek bu deneyimi keşfedebilir. Youtube'un üyelik paketleri ise değişiklik gösteriyor. Youtube bireysel paket 16.99 TL, 5 kişilik aile aboneliği 25.99 TL, Youtube bireysel müzik paketi 13.99 TL ve Youtube aile müzik aboneliği 20.99 TL