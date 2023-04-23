Youtube provokatörü ülkücüye denk gelince! 'Sen Osmanlısın lan'
Youtube'da yayın yapan bir sosyal medya kullanıcısı sokak röportajı yaparken ülkücü vatandaşa denk gelince neye uğradığını şaşırdı.
Youtube'da yayın yapan provokatör sokak röportajcılarından birisi, ülkücü bir vatandaşa denk gelince tokat gibi sözlerle baş edemeyerek yayını yarıda kesti.
İstediği cevapları alamayan Youtube yayıncısı, vatandaşı "ortalığı karıştırmakla" suçladı.
Röportaja katılan vatandaş, provokatör muhabire, "Ülkücülerin olduğu yerde propaganda yaptıramazsın" diye ders verdi.
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