Son üç şampiyonu bilen yazılım, Dünya Kupası için favorisini açıkladı: İşte 2026’nın sürpriz takımı

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklığında düzenlenecek olan ve A Milli Takımımızın da boy göstereceği 2026 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala, futbol dünyasını sarsan bir şampiyonluk tahmini geldi. Daha önce 2014’te Almanya, 2018’de Fransa ve 2022’de Arjantin’in şampiyonluklarını nokta atışı tahmin ederek ün kazanan Joachim Klement imzalı özel yazılım modeli, 2026 yılı için favorisini ilan etti. Geliştirilen yapay simülasyona göre kupayı müzesine götürecek takım kimsenin ihtimal vermediği Hollanda olurken, Portekiz'in finalde kaybedeceği, Arjantin ve Brezilya'nın ise turnuvada erken havlu atarak şok yaşayacağı öne sürüldü.