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Son üç şampiyonu bilen yazılım, Dünya Kupası için favorisini açıkladı: İşte 2026’nın sürpriz takımı
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Son üç şampiyonu bilen yazılım, Dünya Kupası için favorisini açıkladı: İşte 2026’nın sürpriz takımı

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklığında düzenlenecek olan ve A Milli Takımımızın da boy göstereceği 2026 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala, futbol dünyasını sarsan bir şampiyonluk tahmini geldi. Daha önce 2014’te Almanya, 2018’de Fransa ve 2022’de Arjantin’in şampiyonluklarını nokta atışı tahmin ederek ün kazanan Joachim Klement imzalı özel yazılım modeli, 2026 yılı için favorisini ilan etti. Geliştirilen yapay simülasyona göre kupayı müzesine götürecek takım kimsenin ihtimal vermediği Hollanda olurken, Portekiz'in finalde kaybedeceği, Arjantin ve Brezilya'nın ise turnuvada erken havlu atarak şok yaşayacağı öne sürüldü.

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Foto - Son üç şampiyonu bilen yazılım, Dünya Kupası için favorisini açıkladı: İşte 2026’nın sürpriz takımı

ABD-Kanada-Meksika ortaklığında düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı. A Milli Takım'ın da yer aldığı turnuvada bu yıl bir ilk yaşanacak ve tam 48 takım mücadele edecek. Son 3 turnuvadır Dünya Kupası şampiyonunu doğru tahmin eden yazılım bu yıl da tahminde bulundu.

#2
Foto - Son üç şampiyonu bilen yazılım, Dünya Kupası için favorisini açıkladı: İşte 2026’nın sürpriz takımı

Doğru tahminleriyle ün kazanan yatırım şirketi Panmure Liberum’da stratejist olarak çalışan Joachim Klement tarafından geliştirilen bir model, daha önce 2014’te Almanya’nın, 2018’de Fransa’nın ve 2022’de Arjantin’in şampiyonluğunu bilmişti.

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Foto - Son üç şampiyonu bilen yazılım, Dünya Kupası için favorisini açıkladı: İşte 2026’nın sürpriz takımı

Yazılımın bu yıl tahmini daha önce finale çıkan ancak şampiyonluğu olmayan Hollanda'nın şampiyon olacağı yönünde. Finalde ise Hollanda'nın tahmini Portekiz olacak. Aynı zamanda Klement’in simulasyonuna göre, Arjantin, Portekiz tarafından elenecek. Brezilya’nın da Japonya tarafından elenmesi olasılığı da büyük sürpriz olarak gösterildi.

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