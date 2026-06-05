Trump'tan İran'a savaş tehdidi: ABD askeri ölürse savaş yeniden başlar

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı değerlendirmelerde İran ile yaşanan gerilim ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin soruları yanıtladı. Trump'ın özellikle İran konusunda kullandığı ifadeler, Washington ile Tahran arasındaki hassas dengelerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

"ABD askerleri öldürülürse çok hızlı karşılık veririm"

Trump, İran'ın bir Amerikan askeri personelini öldürmesinin savaşın yeniden başlamasına yol açıp açmayacağı yönündeki soruya net cevap verdi.

ABD Başkanı, "Evet, bu savaşa dönmek için güçlü bir neden olurdu. Dürüst olmak gerekirse, eğer ABD askerleri öldürülürse, buna çok hızlı bir şekilde karşılık verirdim." ifadelerini kullandı.

Trump'ın sözleri, ABD'nin bölgedeki askeri varlığına yönelik olası saldırılara karşı sert bir tutum sergilemeye devam edeceğinin işareti olarak değerlendirildi.

Rusya-Ukrayna savaşı için dikkat çeken mesaj

Trump, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlere de değindi.

Tarafların masada uzlaşabileceğini savunan Trump, "Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Her iki tarafın da taviz vereceğine inanıyorum. Bu tavizleri ben önerdim ve bu süreçte önemli bir rolümüz oldu." dedi.

Trump'ın açıklamaları, Washington'un savaşın sonlandırılmasına yönelik diplomatik temaslarını sürdürdüğünü ortaya koydu.

Mücteba Hamaney ile görüşmeye açık kapı

ABD Başkanı, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu ve ülkedeki etkili isimlerden biri olarak görülen Mücteba Hamaney ile görüşme ihtimaline ilişkin de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Trump, olası bir anlaşma zemininin oluşması halinde böyle bir görüşmeye sıcak baktığını belirterek, "Eğer bir anlaşmaya varırsak, onunla görüşmem mümkün olabilir. Buna sıcak bakarım." ifadelerini kullandı.

Bölgede tansiyon yeniden yükseliyor

Trump'ın İran'a yönelik sert mesajları, Orta Doğu'da son dönemde yeniden yükselen gerilim ortamında geldi. Washington yönetimi, bölgedeki askeri unsurlarına yönelik herhangi bir saldırıyı kırmızı çizgi olarak görürken, Tahran cephesi ise ABD'nin tehdit dilini bölgesel istikrarı bozucu bir yaklaşım olarak değerlendiriyor.

Uzmanlar, Trump'ın açıklamalarının hem İran'a hem de bölgedeki İran destekli gruplara yönelik açık bir caydırıcılık mesajı taşıdığı görüşünde birleşiyor.