CHP'li Belediyede koltuk kavgası!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında CHP’li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın tutuklanmasının ardından belediyede siyasi hareketlilik başladı.

Günay’ın görevinden boşalmasıyla birlikte CHP içinde yeni başkanlık için rekabet kızışırken, koltuğa oturmak isteyen 4 belediye meclis üyesinin aday olduğu öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma", "rüşvet", "görevi kötüye kullanma" ve "İmar Kanunu'na muhalefet" suçlamalarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı. Günay'ın yerine belediye başkanlığına kimin vekalet edeceği ise merak konusu oldu.

GÜÇ'ÜN BAŞKANLIK ETTİĞİ TOPLANTIDAN SONUÇ ÇIKMADI

Önceki gün CHP İzmir il Başkanı Çağatay Güç meclis üyeleri arasında konsensüs sağlamak için toplantı yaptı. Edinilen bilgilere göre Günay'dan boşalan koltuğa oturmak için 4 isim ön plana çıktı. Durum böyle olunca toplantıda uzlaşı sağlanamadı.

GÜNAY O İSMİ İŞARET ETMİŞTİ AMA

Başkan Mustafa Günay'ın, avukatları aracılığı ile boşalan koltuğa Ayşe Akın'ı işaret ettiği öne sürülmüştü. Güç başkanlığında yapılan toplantıda ise Ayşe Akın isminde ortak bir karara varılamadığı belirtildi.

KONUŞULAN DİĞER İSİMLER KİMLER?

Öte yandan başkan vekilliği için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Altan İnanç'ı desteklediği öne sürülürken; eski CHP İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen ile Mehmet Eren'in de koltuğa talip olan isimler arasında yer aldığı öne öne sürüldü.

MECLİS CUMA GÜNÜ TOPLANACAK

Belediye Meclisi, 5 Haziran Cuma günü saat 15.00'te olağanüstü toplanarak yeni başkan vekilini seçimi yapılacak. Toplantıda yapılacak oylamada kimin Günay'ın koltuğuna vekalet edeceği belirlenecek.