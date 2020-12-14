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Teknoloji Youtube neden açılmıyor? Youtube nasıl girerim? Something went wrong ne anlama gelir?
Teknoloji

Youtube neden açılmıyor? Youtube nasıl girerim? Something went wrong ne anlama gelir?

Youtube neden something went wrong hatası veriyor? Video uygulaması Youtube kullanıcıları sosyal medya video sitesi Youtube giriş yapamayınca Youtube çöktü mü, Youtube neden girilmiyor sorularını sormakta. Peki Youtube neden açılmıyor? Youtube girmek için ne yapmak gerekir?

Yeniakit Publisher
2020-12-14 15:12:00 - 2020-12-14 15:13:16
Youtube neden açılmıyor? Youtube nasıl girerim? Something went wrong ne anlama gelir?

Sosyal medya devi Youtube’a girmek isteyen kişiler “something went wrong” hatası ile karşı karşıya kaldı. Down detector haritasına göre saat 14:00’ten itibaren kullanıcılar Youtube’a girişte sorun yaşamaya başladı. Sorunun Türkiye bazlı değil küresel bir sorun olduğu Down Detector haritasında da yerini aldı. 

Youtube'un yanı sıra Google'ın diğer hizmetleri arasında yer alan gmail, arama butonu da gecikmeden etkilendi. Konu ile ilgili kısa süre içerisinde açıklama gelmesi bekleniyor.

Something went wrong hatası nedir?

Something went wrong ne anlama gelir? "Something went wrong" hatası Youtube'da herhangi bir sorun ile karşılaşıldığında verilen "bir şeyler yanlış gitti" hatası olarak veriliyor.

Youtuber nasıl olunur? Youtube kanalı nasıl açılır?
Youtuber nasıl olunur? Youtube kanalı nasıl açılır?

Teknoloji

Youtuber nasıl olunur? Youtube kanalı nasıl açılır?

 

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