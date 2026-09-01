Taraftar maskeli terör seviciler şehit Eren Bülbül'ü dillerine doladılar... Kardeşlik sürecine çirkin provokasyon
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Devletin ve milletin tesis etmeye çalıştığı kardeşlik iklimine karşı pusuda bekleyen terör seviciler, bu kez futbol tribünlerini lekelemeye kalkıştı.
Bazı Amedspor taraftarlarının ahlaktan ve vicdandan yoksun bir güruhu, Trabzon Maçka'da bölücü terör örgütü PKK'lı hainlerce şehit edilen 15 yaşındaki kahramanımız Eren Bülbül'ün aziz hatırasına hakaret içeren alçakça tezahüratlarda bulundu.
Bu provokasyona derhal dur denilmeli!
Şehitlerimizin kanıyla sulanmış topraklarda çekinmeden sergilenen bu rezalet, sosyal medyada ve tüm yurtta büyük infiale yol açtı. Şehidimizin ruhunu muazzeb eden ve milletin bütünlüğünü hedef alan terör şakşakçılarına karşı binlerce duyarlı vatandaş ayağa kalktı.
Kamuoyu, tribün kılığına girmiş bu bölücü provokatörlerin derhal tespit edilmesini, adalet önünde en ağır şekilde hesap vermesini ve şehitlerimizin aziz hatırasına leke sürdürülmemesini talep ediyor.