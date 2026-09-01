  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! F’Arif’in ibretlik sonu İki lider Türkçe sohbet etti! Aliyev ve Pezeşkiyan arasında “su” muhabbeti Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: 5 yılda karar veremeyen hakimler yandı ByLock'tan sonra o uygulamayı kullanmışlar! FETÖ'nün yeni ağı deşifre edildi: Gözaltılar var Başkan Erdoğan'dan Bişkek'te kritik görüşme Kan donduran tehditlere gözaltı! Şüpheli bakın kaç yaşında çıktı Denizlerde av yasağı sona erdi ABD ordusu tükeniyor! 'Operasyonlar sürdürülemez' İsrail Gazze'de 5 Filistinliyi acımasızca katletti! 1 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi
Gündem Taraftar maskeli terör seviciler şehit Eren Bülbül'ü dillerine doladılar... Kardeşlik sürecine çirkin provokasyon
Gündem

Taraftar maskeli terör seviciler şehit Eren Bülbül'ü dillerine doladılar... Kardeşlik sürecine çirkin provokasyon

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Devletin ve milletin tesis etmeye çalıştığı kardeşlik iklimine karşı pusuda bekleyen terör seviciler, bu kez futbol tribünlerini lekelemeye kalkıştı.

Bazı Amedspor taraftarlarının ahlaktan ve vicdandan yoksun bir güruhu, Trabzon Maçka'da bölücü terör örgütü PKK'lı hainlerce şehit edilen 15 yaşındaki kahramanımız Eren Bülbül'ün aziz hatırasına hakaret içeren alçakça tezahüratlarda bulundu.

Bu provokasyona derhal dur denilmeli!

Şehitlerimizin kanıyla sulanmış topraklarda çekinmeden sergilenen bu rezalet, sosyal medyada ve tüm yurtta büyük infiale yol açtı. Şehidimizin ruhunu muazzeb eden ve milletin bütünlüğünü hedef alan terör şakşakçılarına karşı binlerce duyarlı vatandaş ayağa kalktı.

Kamuoyu, tribün kılığına girmiş bu bölücü provokatörlerin derhal tespit edilmesini, adalet önünde en ağır şekilde hesap vermesini ve şehitlerimizin aziz hatırasına leke sürdürülmemesini talep ediyor.

İşte Fenerbahçe'nin Amedspor'a önerdiği futbolcu
İşte Fenerbahçe'nin Amedspor'a önerdiği futbolcu

Spor

İşte Fenerbahçe'nin Amedspor'a önerdiği futbolcu

Kocaelispor-Amedspor maçına damga vurmuştu: Sarı torba provokasyonuna soruşturma!
Kocaelispor-Amedspor maçına damga vurmuştu: Sarı torba provokasyonuna soruşturma!

Gündem

Kocaelispor-Amedspor maçına damga vurmuştu: Sarı torba provokasyonuna soruşturma!

Diyarbakır'da çirkin provokasyon! Amedsporlu holiganlardan Trabzonsporlu taraftara skandal baskı!
Diyarbakır'da çirkin provokasyon! Amedsporlu holiganlardan Trabzonsporlu taraftara skandal baskı!

Gündem

Diyarbakır'da çirkin provokasyon! Amedsporlu holiganlardan Trabzonsporlu taraftara skandal baskı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23