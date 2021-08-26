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Dünya YouTube, Kovid-19 hakkında dezenformasyon içeren 1 milyondan fazla videoyu kaldırdığını açıkladı
Dünya

YouTube, Kovid-19 hakkında dezenformasyon içeren 1 milyondan fazla videoyu kaldırdığını açıkladı

YouTube, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından beri salgınla ilgili "tehlikeli biçimde dezenformasyon yapan" 1 milyondan fazla videonun platformdan kaldırıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 00:41:00 -
YouTube, Kovid-19 hakkında dezenformasyon içeren 1 milyondan fazla videoyu kaldırdığını açıkladı

YouTube Baş Ürün Sorumlusu Neil Mohan, şirketin sitesinden yaptığı açıklamada, şirketin, 2020 yılı Şubat ayından beri, "salgının sahte olduğunu iddia ederek ya da hastalığa sahte çareler önererek tehlikeli biçimde dezenformasyon yapan" bir milyondan fazla videoyu kaldırdığını belirtti.

YouTube'un politikasının temelinde gerçek dünyada zarar verebilecek içeriği kaldırmak olduğunu vurgulayan Mohan, dezenformasyonu tespit edebilmek için açık doğrulara ihtiyaçları olduğunun altını çizdi.

Mohan, Kovid-19 konusunda bilimsel gelişmeleri takip edebilmek için Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi uzman kurumların fikir birliğine güvendiklerini ifade etti.

Dezenformasyonun her zaman çok açık olmadığını da belirten Mohan, kesin bilginin yokluğunda teknoloji şirketlerinin sınırlar belirlemesinin doğru olmadığını vurguladı.

Dezenformasyon içeren videoları yayından kaldırma sürecini hızlandırmak üzerine çalışırken aynı zamanda güvenilir kaynakların videolarını da yayına sunduklarını açıklayan Mohan, "İnsanlar artık haber ya da bilgi aralıklarında izlenme sayısına değil, kaliteye göre optimize edilmiş sonuçlara ulaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

YouTube, Kasım ayındaki ABD seçimlerinden beri seçimlerle ilgili dezenformasyon içeren binlerce videoyu, birçoğu henüz 100 izleyiciye ulaşmadan kaldırdıklarını da duyurdu.

 

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