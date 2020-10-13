Youtube film izle | Tv platformları ve Youtube üzerinden pek çok filme ulaşabilirsiniz. Söz konusu filmleri izlemeden önce ise izleyeceğiniz yapımı araştırmanızda yarar var. Çünkü yerli, yabancı birçok yapım ahlaki değerlerle ters düşüyor. Film ve dizilerde kadın bedeni teşhir ediliyor, aile yapısı yerle bir ediliyor. Bu sebeple kaliteli yayınlara göz atmanız her açıdan çok daha ili oyacaktır.

Youtube giriş

Youtube’da video izlem için kanallara abone olmak zorunda değilsiniz. Ancak üye girişi yaptığınızda kanallara abone olabilir, videoları beğenebilirsiniz. Youtube’ya gmail hesabınızla giriş yapabilirsiniz.

YouTube fragman

Dizi ve film fragmanları pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Söz konusu yapımların fragmanlarına ücretsiz olarak Youtube’dan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Youtube’da pek çok dizi ve filmi izlemeniz de mümkün.

YouTube ücretli mi?

Birçok kişi Youtube’un ücretli olup olmadığını araştırıyor. Youtube’dan video izlemek için ücret ödemenize gerek yok. Ancak ücretsiz üyelik sahibiyseniz videoları kesintisiz izlemeniz mümkün değil. Videoların arasında karşınıza sık sık reklam gelecektir. Reklamsız kesintisiz video izlemek içişe Youtube’a ücretli üye olmanız gerekiyor. Üyeli ücretleri de merak ediliyor. İlk ay deneme üyeliği kapsamında kullanıcılardan ücret alınmıyor. Sonrasında ise her ay üyelik için 16,99 TL alınıyor.

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