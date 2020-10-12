YouTube donusturucu

Youtube dönüştürücü | Youtube’da müzik, film, belgesel, çizgi film vb. pek çok içerik bulunuyor. Söz konusu içerikleri bilgisayar ve mobil cihazlarını indirmek isteyenler bunun yöntemini araştırıyor. Peki, Youtube video nasıl indirilir?

Youtube dönüştürücü

Youtube üzerinden doğrudan video indirmek mümkün değildir. Bunun için farklı siteleri kullanabilirsiniz. Arama motoruna Youtube video indir yazdığınızda karşınızda onlarca sayfa açılacak. Güvenli olduğuna emin olduğunuz siteyi seçip Youtube’dan indirmek istediğiniz videonun linkini kopyalayın. İndirme sitesine söz konusu linki yapıştırın. Videoyu arzu ettiğiniz formatta yükleyebilirsiniz.

Mp3 indir

Mp3 ses dosyası biçimidir. Bir videoyu ses dosyasına çevirmek ise son derece kolaydır. Youtube’dan indireceğiniz video için Mp3 seçeneğini tıklarsanız dosya ses dosyası olarak inecektir. Ayrıca bilgisayar ya da telefonunuzdaki bir dosyanın formatını convert işlemiyle MP3’e dönüştürebilirsiniz.

Youtube müzik indir

Youtube’de izlediğiniz bir videoyu şarkı olarak indirmenin mümkün olup olmadığını merak ediyor olabilirsiniz. Youtube’dan beğendiğiniz bir videoyu ses dosyası olarak indirmeniz mümkün. Bunun için indirme seçeneklerinden ses dosyası formatlarından birini seçebilirsiniz. Müzik çalar ve telefonlardan ses dosyasını dinlemek için MP3 formatında indirebilirsiniz.

İndirmeden convert yap

Convert işlemi için bilgisayarınıza program indirmek istemeyenler internetten dönüştürücü işlemi yapıp yapamayacaklarını merak ediyor. Arzu edenler internetten convert programı indirebilirsiniz. Bilgisayarınıza convert programı indirmek istemiyorsanız; bu işlem için pek çok site. Ancak söz konusu siteleri kullanmadan önce sitenin güvenli olup olmadığını incelemeniz gerekir.