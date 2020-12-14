Video paylaşım sitesi YouTube başta olmak üzere Google hizmetlerinde erişim sorunu yaşandı. Sosyal medyada kullanıcılar 'YouTube çöktü mü? YouTube'a neden girilemiyor?' sorularına yanıt ararken, Google'dan açıklama geldi.

YouTube düzeldi mi?

Dünya genelinde Gmail, Google Haritalar, Google Dökümanlar, Google Drive ve Youtube gibi Google servislerine ulaşım sorunları yaşandı. Yaklaşık bir saat süren erişim sorunu sonrası Google servislerindeki sorun çözüldü.

Business Insider'ın haberine göre dünya genelinde Gmail, YouTube, Google Drive, Google Dokümanlar, Google Haritalar, Adwords ve Adsense, Google Pay, Google Home uygulamalarına ve Google'ın Chromecast'ine erişim sorunu yaşandı.

Sorunun Türkiye saati ile 14.56’da başladığı belirtildi.

Youtube'dan saat 15:09'da yapılan açıklamada, "Şu anda birçoğunuzun YouTube'a erişim konusunda sorun yaşadığının farkındayız. Ekibimiz bunun farkında ve araştırıyor. Daha fazla bilgi alır almaz sizi burada bilgilendireceğiz" ifadeleri kullanıldı.

DownDetecter’a göre, Avrupa, Avustralya, ABD'nin doğu kıyıları, Afrika, Güney Amerika ve Asya bölgelerinden kullanıcılar Google servisleri ile ilgili şikayette bulundu.

Dünyanın en popüler video izleme platformu olan Youtube'un aylık aktif kullanıcı sayısı 2 milyarı geçerken elektronik posta platformu Gmail'de de yaklaşık 1,7 milyar elektronik posta hesabı bulunuyor.

Normale döndü

Alphabet'in sahibi olduğu Google tüm hizmetlerin kesintinin ardından normale döndü.

Google'ın YouTube, Gmail ve Google Drive gibi ürünlerinde küresel kesintiler yaşanmış ve kesintilerden dünya genelindeki binlerce kullanıcı etkilenmişti.