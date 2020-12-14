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Yaşam YouTube çöktü mü?
Yaşam

YouTube çöktü mü?

YouTube çöktü mü? YouTube'da yaşanan sorun çözüldü mü? Google'un servislerinden olan Youtube'da bugün kullanıcılar tarafından aksaklık yaşandı. YouTube çöktü mü? Video paylaşım platformu YouTube'a yaklaşık 1 saattir erişim sıkıntısı yaşanıyor. Canlı arıza haritası üzerinden yapılan açıklamada, sorunun genellikle internet sitesine erişim, giriş ve video ekleme hatası olarak kaydedildi. Peki, YouTube'daki sorun ne? YouTube düzeldi mi?

Yeniakit Publisher
2020-12-14 16:54:00 -
YouTube çöktü mü?

Video paylaşım sitesi YouTube başta olmak üzere Google hizmetlerinde erişim sorunu yaşandı. Sosyal medyada kullanıcılar 'YouTube çöktü mü? YouTube'a neden girilemiyor?' sorularına yanıt ararken, Google'dan açıklama geldi.

YouTube düzeldi mi?

Dünya genelinde Gmail, Google Haritalar, Google Dökümanlar, Google Drive ve Youtube gibi Google servislerine ulaşım sorunları yaşandı. Yaklaşık bir saat süren erişim sorunu sonrası Google servislerindeki sorun çözüldü.

Business Insider'ın haberine göre dünya genelinde Gmail, YouTube, Google Drive, Google Dokümanlar, Google Haritalar, Adwords ve Adsense, Google Pay, Google Home uygulamalarına ve Google'ın Chromecast'ine erişim sorunu yaşandı.

Sorunun Türkiye saati ile 14.56’da başladığı belirtildi.

Youtube'dan saat 15:09'da yapılan açıklamada, "Şu anda birçoğunuzun YouTube'a erişim konusunda sorun yaşadığının farkındayız. Ekibimiz bunun farkında ve araştırıyor. Daha fazla bilgi alır almaz sizi burada bilgilendireceğiz" ifadeleri kullanıldı.

DownDetecter’a göre, Avrupa, Avustralya, ABD'nin doğu kıyıları, Afrika, Güney Amerika ve Asya bölgelerinden kullanıcılar Google servisleri ile ilgili şikayette bulundu.

Dünyanın en popüler video izleme platformu olan Youtube'un aylık aktif kullanıcı sayısı 2 milyarı geçerken elektronik posta platformu Gmail'de de yaklaşık 1,7 milyar elektronik posta hesabı bulunuyor.

Normale döndü

Alphabet'in sahibi olduğu Google tüm hizmetlerin kesintinin ardından normale döndü.

Google'ın YouTube, Gmail ve Google Drive gibi ürünlerinde küresel kesintiler yaşanmış ve kesintilerden dünya genelindeki binlerce kullanıcı etkilenmişti.

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