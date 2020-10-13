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Teknoloji YouTube canlı
Teknoloji

YouTube canlı

YouTube canlı yayın izleme | Youtube dünya üzerinde milyonlarca kişi tarafından video ve canlı yayın izlemek için tercih ediliyor. Tv kanalları, radyolar ya da kişisel hesaplar üzerinden Youtube üzerinden canlı yayın yapılıyor. Tv yayınlarını canlı olarak takip etmek isteyenler sıklıkla Youtube’u tercih ediyor. Peki, Youtube canlı yayın nasıl izlenir?

Yeniakit Publisher
2020-10-13 15:51:00 -
YouTube canlı

Youtube video izle | Youtube dünyanın dört bir yanında milyonlarca kullanıcı tarafından ziyaret ediliyor. Youtube’ta özel video içeriklerini izleyenler akıllarına takılan soruların cevaplarını ise arama çubuğundan aratarak onlarca videoya ulaşmak istiyor. Peki, Youtube canlı yayın nasıl izlenir?

YouTube canlı

Youtube üzerinden tv kanalları, radyolar ve kişisel hesaplar canlı yayın yapabiliyor. Tv kanalları internetten yayını takip etmek isteyenler için Youtube’den canlı yayın yapıyor. Bu şekilde canlı tv yayınını Youtube üzerinden yapan pek çok kanal mevcut. Youtube canlı yayın kategorisine göz atıp o an hangi kanalların canlı yayında olduğunu öğrenebilirsiniz.

YOUTUBE CANLI YAYINLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YouTube canlı yayın yapma

Yalnızca tv kanalları ya da radyolar canlı yayın yapmıyor. Kanalı bulunan ve canlı yayın kısıtlama cezası almamış herkes canlı yayın yapabilir. Malum son yıllarda sosyal medya aracılığıyla canlı yayın yapmak popüler hale geldi. Kişisel kanalınızla son derece kolay bir yolla canlı yayın başlatabilirsiniz. Bunun için Youtube'a giriş yapın. Sağ üst kısımda yer ala 'Oluştur' 'Canlı yayın başlat' seçeneklerini takip etmeniz gerekiyor. Daha önce canlı yayın açmadıysanız yayınınızın etkinleşmesi saati bulabilir. Canlı yayın etkinleştikten sonra yayın yapmaya başlayabilirsiniz.

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