Youtube, 15 Şubat 2005 tarihinde 3 Paypal çalışanı tarafından kuruldu. Ekim 2006’da Google tarafından satın alınmasıyla Youtube dünyaya yayılımı artırmaya başlamış oldu.

Neden Youtube’a kayıt olmalıyım?

Youtube’da hesap oluşturma işlemi Youtube üzerinde izlediğiniz videoları kaydetme, daha sonar izleme, izleme geçmişi, izlediğiniz videolara beğeni ve yorum yapma gibi özellikleri size sunmuş olur. Eğer bu sebeplerden ötürü Youtube hesabı oluşturmak istiyorsanız aşağıdaki anlatacağımız adımları izlemeniz yeterli.

Youtube hesabı nasıl oluştururum?

YouTube'da oturum açmak için Google Hesabınızın da olması gerekir. Öncelikle Google hesabı oluşturun. Eğer Google Hesabınız mevcutsa direct olarak Youtube hesabı oluşturma aşamasına geçebilirsiniz. Eğer bir Google Hesabınız varsa YouTube'da oturum açmak için Google Hesabınızın e-posta adresini ve şifresini girin. Sırasıyla şu 3 adımı izleyin:

Öncelikle youtube.com adresine girin.

Sağ üst kısımdan Oturum aç seçeneğine tıklayın.

Diğer seçenekler > Hesap Oluştur seçeneğine tıklayın. Burada istenen bilgileri girerek Youtube hesap oluşturma işlemini tamamlayabilirsiniz.

YOUTUBE HESAP OLUŞTURMA LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Eğer Google hesabınız yoksa…

Eğer bir Google hesabınız yoksa Youtube’da hesap oluşturmak için Google hesabı açmalısınız. Google Hesabınızın olması Youtube ile beraber aynı zamanda gmail, blogger, haritalar gibi tüm Google ürünlerinde de işinize yarayacaktır.

Google hesabı nasıl oluştururum?

GOOGLE HESAP AÇMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

Öncelikle gmail.com ana sayfasını açın. Açılan sayfada istenen Ad, Soyad, Kullanıcı adı gibi bilgileri doldurun. Hesabınızı doğrulatmak için cep telefonunuzu numaranız istenecektir. Cep telefonunuzu girdikten sonar cep telefonunuza bir onay mesajı gönderilir. Gelen sms’i google hesap doğrulama ekranına girin. Bu aşamadan sonar google hesabınız oluşmuş olacaktır.

Youtube hesabıma nasıl video yüklerim?

Eğer Youtube mecrasını yalnızca video izlemek için kullanmak değil de kendi oluşturduğunuz videolarınızı da yüklemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

YOUTUBE HESABINIZA VİDEO YÜKLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Youtube’da bir hesabınız olduğunuza göre öncelikle youtube hesabınıza giriş yapın. Ardından karşınıza çıkan youtube ana sayfasının sağ üst köşesinde yer alan Yükle işaretine tıklayın. Ortadaki butona tıklyarak yükleyeceğimiz videoyu seçin. Böylece yükleme işleme işlemi başlamış olur. Yükleme işlemi bittiğinde karşınıza çıkan üstteki kutuya videonuzun başlığını girin. Örneğin: Youtube’a nasıl video yüklenir? gibi. Altındaki kutuya ise videonuzun açıklamasını girin. Bu kısımda videonuzun ne ile ilgili olduğunu açıklamasılısınız.

Bir sonraki kutu ise etiketlerinizi girmeniz içindir. Videonuzun içeriğine uygun etiketleri girin. Etiketleme yaparken genel ve özel kelimeleri bir arada kullanmaya özen gösterin. Örneğin: eğitim, nasıl yapılır, video yükleme gibi sözcükler seçin.

En sağ üstte gizlilik ayarlarını düzenleyin. Herkese açık, listedışı ve özel şeklinde 3 seçenek sunulur. Herkesin izlemesini izlemek istediğiniz videolar için herkese açık seçeneğini işaretlemelisiniz. Listedışı özelliğinde videonuza ait linki paylaştığınız kişilere videonuz açılmış olur. Özel seçeneğinde ise siz ve sizin seçtiğiniz kişiler videoya erişebilir.

Daha sonra gelişmiş ayarlar kısmına gelin. Kategori ve video dilinizi seçin. Kategoriye eğer bir eğitim videosu oluşturuyorsanız nasıl yapılır kategorisini seçin. Yorumları kapat veya onaylanan yorumları göster seklindeki seçeneklerden birini seçin. Durum ve isteğinize göre işaretlediğiniz seçeneklerden sonra Bitti seçeneğine tıklayın. Değişiklikleriniz kaydedilmiş ve videonuz Youtube’a yüklenmiş olacaktır.