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Spor Young Boys maçı sonrası ortalık karıştı! ‘Komutan' Galatasaraylılar'ı çıldırttı
Spor

Young Boys maçı sonrası ortalık karıştı! ‘Komutan' Galatasaraylılar'ı çıldırttı

Yeniakit Publisher
2024-08-28 10:15:00 -
Young Boys maçı sonrası ortalık karıştı! ‘Komutan' Galatasaraylılar'ı çıldırttı

Fenerbahçeli futbolculardan Mert Hakan Yandaş ve Oosterwolde, Galatasaray'ın, Young Boys'a elenip Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi sonrası peş peşe paylaşım yaparak Galatasaraylı taraftarları çıldırttılar.

Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys'a elenip Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. İlk maçı deplasmanda 3-2 kaybeden Sarı-Kırmızılılar, RAMS Park'ta da sahayı 1-0'lık mağlubiyetle terk etti. Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Fenerbahçeli futbolculardan peş peşe paylaşımlar geldi.

Mert Hakan yaptığı paylaşımda, ''Herkes karakterine yakışanı yapar, söz konusu Türk Bayrağı ise bizde kansızlık olmaz… İyi geceler Büyük Fenerbahçe Taraftarı'' ifadelerini kullandı.

Jayden Oosterwolde ise Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı golün ardından Galatasaraylı taraftarlar karşısında yaptığı sevinci paylaşarak ''İyi geceler'' notunu düştü.

Bu mesajları Fenerbahçeli taraftarlar beğeni yağmuruna tutarken, Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi.

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Yorumlar

GS

EY !FENER SENİN AVRUPADA BİR ÇİZİĞİN YOK NE ANIRIRISIZ...? YALANMI?

Türkiyem

Birbirinin yenilmesine sevinen ne Türk dür ne Müslüman icimizdeki sabadaylar
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