Younes Belhanda isyan etti: 'Önce 'negro' şimdi 'bedevi'

Galatasaray'ın Faslı 10 numarası Younes Belhanda, kendisi ile ilgili sert eleştirilerde bulunan ve 'bedevi' benzetmesi yapan Divan Kurulu Üyesi Cem Emiroğlu'na cevap verdi.

Belhanda "Yeter artık! Önce "Negro" şimdi de Bedevi! "Bu ırkçılık ne kadar devam edecek böyle?" şeklinde sert tepki gösterdi.

Belhanda sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde, "Bu kabul edilemez. İlk olarak bir hakemin 'Negro' tabirine maruz kaldık, şimdi Galatasaray Disiplin Kurulu Üyesi bize karşı 'bedevi' tabirini kullanıyor. Bu ırkçılık daha ne kadar ileri gidecek. Dostum, Ben kökenlerimi asla inkar etmeyeceğim. Ben kesinlikle bir bedeviyim fakat takımını seven bir bedeviyim." dedi.