Yorumlara yazın SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! 3600 gün primle emekli olabilirler

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Özdamar sizlerden gelen sorulara cevap veriyor. İşte bu hafta sizlerden gelen sorular ve Özdamar’ın cevapları:

15 Ekim 2008 tarihi sonrası memurluğa atanan 4/C sigortalısı olur

Soru: Ben 2005-2006 yıllarında toplam 111 gün SSK’lı olarak çalıştım. 2009 yılında memur olarak atandım. Geçmiş yıllardaki hizmetimi birleştirerek 5510 sayılı kanun öncesi memur olabilir miyim? Rumuz: Savana 21

Cevap: İlk defa 15.10.2008 tarihinden önce devlet memuru olarak atanan ve bu nedenle 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında iştirakçi olanlar hakkında emeklilik yönüyle 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Memurluğa atanma tarihi 15.10.2008 tarihi sonrası olanlar ise 5510 sayılı Kanun kapsamında ve 4/C statüsünde sigortalı sayılır. Memuriyete atanmadan önce 15.10.2008 tarihi öncesi SSK veya Bağ-Kur sigortalılık hizmetinin bulunması kişiye 5434 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamına alınma hakkı vermez. Bunun yanında hizmetler birleştirilir ve emeklilik yaşı ilk defa sigortalı olunan tarih dikkate alınarak belirlenir.

En düşük aylık temmuz ayından geçerli ödenecek

Soru: Ben 2024/Haziran ayında emekliliğe başvurdum. Bana önce 6.000 TL birikmiş aylık ödendi. Temmuz ayı için de 10.000 TL ödendi. En düşük aylıklar 12.500 TL olduğundan bana 2.500 TL eksik ödeme yapıldığını düşünüyorum. İtirazımı nereye yapmalıyım? Oğulcan K.

Cevap: 5510 sayılı Kanun hükmü gereği en düşük aylık 10.000 TL tutarında iken TBMM’de geçen hafta kabul edilen Torba Kanun ile en düşük aylık 2024/Temmuz ödeme döneminden geçerli olmak üzere 12.500 TL tutara yükseltildi. En düşük aylığı yükselten torba kanun henüz Resmî Gazetede yayınlanmadı. Bu nedenle 2024/Temmuz aylıkları için en düşük aylık 10.000 TL alınarak ödeme yapıldı. Kanunun Resmî Gazetede yayınlanmasını müteakip 2024/Temmuz aylıkları 12.500 TL altında ödenenlere, ödenen aylık ile 12.500 TL arasındaki fark kadar fark aylık ödemesi yapılacak. Dolayısıyla size 2.500 TL fark aylık ödenecek ve 2024/Ağustos dönemindeki aylığınız da 12.500 TL olacak.

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8.9.1999 öncesi sigortalı olanlar 3600 gün primle emekli olabilir

Soru: Benim 1991 SGK sigorta girişim var. 2400 gün primim var. Nasıl emekli olurum. Rumuz

Cevap: İlk defa 8.9.1999 tarihinden önce sigortalı olanlar EYT kapsamında. Buna göre ilk defa 24.5.1989-23.5.1991 tarih aralığında sigortalı olan erkekler 5525 gün primle, 24.5.1991-23.11.1992 tarih aralığında sigortalı olanlar ise 5600 gün primle emekli olabilir. İlk defa 24.5.1990-23.5.1991 tarih aralığında sigortalı olan kadınlar 5450 gün primle, 24.5.1991-23.5.1992 tarih aralığında sigortalı olanlar ise 5525 gün primle emekli olabilir. İlk defa 8.9.1999 tarihinden önce sigortalı olanlar, kadın ise 58 erkek ise 60 yaşını tamamlaması ve en az 3600 gün prim ödemesi şartıyla emekli maaşı almaya hak kazanır.

Yurt dışı çalışma süreleri borçlanılabilir

Soru: Ben Alman vatandaşlığına 2000 senesinde geçtim ve 2012 yılında Türkiye’ye kesin dönüş yaptım. Mavi kartlıyım SSK’ya müracaat yaptım. Türk olmama rağmen ancak GSS olabileceğim söylendi. Sorum, SSK’ya alınmam ve prim ödememde değişme olur mu? Samet.

Cevap: Yurt dışında sigortalı çalışması bulunan Türk vatandaşları bu süreleri borçlanarak sigortalı hizmetinden saydırma imkanına sahip. Türk vatandaşlığından izinle çıkmış olanlar yani mavi kartlılar, vatandaşlıktan çıktığı tarih öncesinde geçen yurt dışı çalışma sürelerini borçlanabilir. Bu süreler Bağ-Kur statüsünde prim ödenmiş gibi değerlendirilir. Sizin gibi Türkiye’ye kesin dönüş yapan ve Türkiye’de kesin dönüşten sonra 1260 gün SSK sigortalı hizmeti bulunanlar için borçlanılan sürenin Bağ-Kur olması SSK kapsamından emekli olmaya engel teşkil etmez.

Sigorta sonrası yaş düzeltmeler emeklilikte geçersiz

Soru: Ben 10.6.1999 tarihinde sigortalı oldum. 2002 yılında 15.1.1982 olan doğum tarihimi mahkeme kararı ile 15.1.1981 olarak düzelttirdim. Benim 7240 gün prim ödemem var. Emeklilik başvurusu yaptım, yaşımı tamamlamadığım için reddettiler. 25 yıl sigorta süresini tamamladığım halde ben neden emekli olamıyorum? İbrahim U.

Cevap: 5510 sayılı Kanun hükmü gereği ilk defa sigortalı olunan tarihteki nüfus kütüğünde kayıtlı olan doğum tarihi esas alınıyor. Bu nedenle ilk defa sigortalı olduğunuz tarihte nüfus kütüğünde yer alan doğum tarihiniz olan 15.1.1982 tarihi dikkate alınıyor. Kanun hükmüne göre 18 yaşından önce başlayan sigortalılıkta sigortalılık süre başlangıcı 18 yaşın tamamlandığı tarih dikkate alınarak 25 yıl sigortalılık süresinin tamamlanıp tamamlanmadığı değerlendiriliyor. Sizin 18 yaşını tamamlama tarihiniz 15.1.2000 tarihi olduğundan 25 yıl sigortalılık şartını 15.1.2025 tarihinde tamamlayacaksınız. Buna göre siz 15.1.2025 tarihinde yani ilk sigortalı olduğunuz tarihteki doğum tarihine göre 43 yaşı tamamlayacağınız tarihte emekli olmaya hak kazanacaksınız.

Borçlanılan süreler sigortalı hizmetinden sayılır

Soru: Toplam hizmetime fiili hizmetim (memurlukta geçen) ile SGK da geçen hizmetim dahil edilmiş ancak askerlik borçlanması yaptığım askerlik süresi dahil edilmemiş. Oysa askerlik süresi memurlukta geçen süre gibi değerlendirilmelidir. SGK ‘ya yazı yazdım ancak cevap vermediler. Ne yapmalıyım? Ferhat.

Cevap: Askerlik, doğum, yurt dışı çalışma süreleri gibi çalışma hayatı dışında kalınan süreleri borçlanma yoluyla hizmetten saydırmak mümkündür. Borçlanılan bu süreler sigortalılık hizmetinden sayılır. Verdiğiniz bilgilere göre memuriyetiniz devam ediyor ve askerlik borçlanması ödemişsiniz. Çalıştığınız Kuruma başvuru yapın ve askerlik borçlanmanızı SGK HİTAP sistemine işlemelerini talep edin. Çalıştığınız Kurum bu işlemi yapınca gerek SGK Hizmet dökümünde gerekse SGK HİTAP kaydında borçlanma hizmetlerinizi görebileceksiniz.