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Yorumcu Rıdvan Dilmen: Şu an ne oynadığı belli olmayan bir Fenerbahçe var

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir deplasmanında 2-1 kaybettiği karşılaşmayı yorumladı.

10 Mart 2019 Pazar 01:46
Yorumcu Rıdvan Dilmen: Şu an ne oynadığı belli olmayan bir Fenerbahçe var

Rıdvan Dilmen Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçını NTV'de yorumladı.

"İki takım arasında maç öncesinde 26 puan fark var''

"Son sözü Fenerbahçe elde etmek üzere 1-1'den sonra Zajc ile kaçırdı. Hasan Ali al da at dercesine pas verdi ama olmadı. Napoleoni son sözü söyledi."

"İki takım arasında maç öncesinde 26 puan fark var. Belirgin bir turuncuların üstünlüğü vardı ilk yarıda. 2 hafta ve Rizespor maçlarına döndüğümüzde Fenerbahçe'nin geri dönüşleri nasıl oldu? Rizespor maçında rakip 10 kişi kaldı ama geri dönüş oldu. Beşiktaş maçında 3-0'dan 3-3'e geri dönen maçta Dirar, Valbuena, Ayew vardı. Zajc da sahada kaldı."

"Bugün de İkinci yarıda Fenerbahçe, Beşiktaş maçına benzer ne yaptı?''

Fenerbahçe adına baktığımızda Başakşehir deplasmanında rakibin sağ kanadı çok etkiliydi. Topu ileriye doğru taşıyacak sakinliği yoktu Elif Elmas'ın. İlk yarıda Soldado'ya 4 kez top geldi. İkinci yarıda Fenerbahçe, Beşiktaş maçına benzer ne yaptı? Önce Mehmet Ekici, sonra Valbuena girdi. Beşiktaş derbisinde maçı ateşleyen Valbuena idi. Bugün ise küskün Valbuena'nın hazırlanışı farklıdır."

"Şu an ne oynadığı belli olmayan bir Fenerbahçe var''

Aykut Kocaman'ın geçen seneki Fenerbahçe'si kompakt, pres yapan, takım gibi takımdı. Şu an ne oynadığı belli olmayan bir Fenerbahçe var.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 01:46
  1. Rize
  2. Rıdvan Dilmen
  3. Fenerbahçe
  4. Medipol Başakşehir

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