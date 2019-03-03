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Yorumcu Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin Avrupa şansı var

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı Rizespor maçını yorumladı.

03 Mart 2019 Pazar 02:12
Yorumcu Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin Avrupa şansı var

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Rizespor maçını NTV ekranlarında değerlendirdi.

''Aslında mağluptur bu yolda galip"

"Konyaspor maçında 10 kişi rakibe karşı berabere biten maç. Bugün de aynı şekilde Rizespor'a karşı uzun süre 10 kişi oynayan rakibe karşı zor bir mücadele oldu. Rizespor çok iyi mücadele etti. Galiptir bu yolda mağlup ederler ya. Aslında mağluptur bu yolda galip."

"Fenerbahçe ise 2-2'ye kadar zaten hiçbir şey oynamadı''

"Fenerbahçe ise 2-2'ye kadar zaten hiçbir şey oynamadı. Enteresandır, 2-2'den sonra maç gitti geldi. Bu tabi fizikle ilgili bir konu. Beşiktaş maçında ikinci yarıdaki coşkulu ve fizikli oyun vardı. Hatta o gün Beşiktaş mı çok iyi yoksa Fenerbahçe mi çok kötü diye sormuştuk. Bugün Beşiktaş son dakikada beraberliği kurtardı. Fenerbahçe de son dakikalarda galibiyeti aldı."

"Çizgisiz ofsayt''

"Ben bir şeylere güvenmiyorum. Kırmızı ve lacivert çizgileri göremedim. Bir anda bir ayak çiziyorlar orada. Durdurup baktığımda Serdar Aziz'e faul var gibi. Benim gördüğüm pozisyon ofsayt. Çizgisiz ofsayt. Çizgiyi maçtan sonra çekerler mi bilemem." dedi.

"Fenerbahçe'nin Avrupa şansı var''

Dilmen, "Sivasspor, Konyaspor'un puanlarına bakın. Sivas 31, Konya 34. Fenerbahçe, iki maç kazanırsa o puanlara ulaşıyor. Avrupa şansı bile var. Kasımpaşa için Şampiyonlar Ligi derken şimdi küme düşme hattına yaklaştı." diye konuştu

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 02:12
  1. Sivas
  2. Konya
  3. Rıdvan Dilmen
  4. Fenerbahçe
  5. Çaykur Rizespor
  6. Süper Lig

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