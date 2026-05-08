'Yeni anayasa bir tercih değil zorunluluktur!'

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Meclis’te basın mensuplarıyla kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi.

Gündemdeki konulara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Yapıcıoğlu, iç barışın sağlanması için yeni anayasanın şart olduğunu vurgulayarak, “Bu bir tercih değil bir zorunluluktur” ifadelerini kullandı.

"ŞİDDET SORUNU İLE KÜRT MESELESİ BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZDIR"

Meclis'te kurulan komisyonun şubat ayı itibarıyla çalışmalarını sonlandırdığını ve raporunu Meclis Başkanlığına sunduğunu hatırlatan Yapıcıoğlu, "Türkiye'nin mutlaka halletmesi gereken bir şiddet sorunu var. Bunu farklı şekillerde isimlendirmek mümkündür ama sonuç itibarıyla vardığı nokta, 40 yılı aşkın bir süredir bir şiddet ortamının var olduğu ve bunun mutlaka çözülmesi gerektiğidir. Bir de bundan bağımsız olarak, bir asrı aşkın bir süredir var olan bir Kürt meselesi vardır. Bu ikisi birbirinden bağımsızdır, birisi diğerinin nedeni veya sonucu değildir; bize göre iki ayrı meseledir. Bize göre her ikisi de mutlaka çözülmelidir; bu bir tercih değil, bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

"SOMUT OLARAK KANUN TEKLİFİ ÖNEREN TEK PARTİ HÜDA PAR'DIR"

Komisyona sundukları raporun en somut ve dişe dokunur raporlardan biri olduğuna dikkat çeken Yapıcıoğlu, raporun ekinde 11 maddelik bir kanun teklifi taslağı sunduklarını belirtti.

Yapıcıoğlu, "Diğerleri yasal düzenlemenin yapılması gerektiğiyle ilgili yuvarlak cümleler kurdular, bazı taleplerde bulundular ama biz somut olarak ortaya bir şey koyduk. Bu kanun teklifimizi Meclis Başkanlığına resmi bir teklif olarak sunmak yerine, üzerinde tartışılabilecek bir zemin olması için komisyon başkanlığına sunduk. Meclis Başkanlığına sunmadan önce bunu Sayın Cumhurbaşkanıyla da paylaştık. AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol grubuna, hatta grubu olmayan partilere de verdik. Geri dönüş yapanların önemli bir kısmı olumlu dönüş yaptı" dedi.

"YENİ BİR ANAYASA TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUKTUR"

Türkiye'nin çevresindeki savaş ve çatışma ortamına dikkat çeken Yapıcıoğlu, iç barışın sağlanması için yeni bir anayasanın şart olduğunu belirterek "Yeni bir yüzyıla giriyoruz; ikinci yüzyılda bütün ağırlıklarından kurtulmuş, sorunlarını çözmüş, kendi iç barışını tam anlamıyla sağlamış, kardeşliğini pekiştirmiş, iç cepheyi tahkim etmiş bir şekilde girmek zorundayız. Bu da bir tercih değil bir zorunluluktur. Bu fitne ateşini tutuşturanların saldırdıkları ülkeleri saldırmadan önce nasıl içeriden karıştırmaya çalıştığını çok iyi görüyoruz. Halkın bütün meşru taleplerini karşılayacak nitelikte tam bir toplumsal mutabakat ile yeni bir anayasaya Türkiye'nin ihtiyacı var."

DARBE ANAYASASI

Türkiye 44 yıllık bir darbe anayasasıyla yönetiliyor. Belki yarısından fazlası değişti ama hâlâ o darbeci ruh anayasaya sinmiş durumdar.

BAŞIBOŞ KÖPEK MESELESİ

Başıboş köpek meselesi uzun süredir tartışılıyor. Maalesef 5 yaşındaki bir yavrumuz böyle bir saldırıda hayatını kaybetti. Saldırgan ve tedavisi mümkün olmayan hayvanlara karşı gerekirse sert tedbirlerin alınması gerekiyor. Yani bir tek çocuk öleceğine 100 köpek ölsün.

FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER

Uzun bir süredir muhtemelen üstü örtülen bir Gülistan Doku cinayeti ve kamuoyunun en fazla bahsettiği meselelerden birisi olan Rojin Kabaiş olayı… Nereye kadar giderse gitsin, mutlaka hesabı sorulmalı.

EMEKLİLER VE ASGARİ ÜCRET

Çok ciddi bir geçim sıkıntısı var. Nisan ayı itibarıyla açıklanan açlık sınırı 34 bin 587 lira, yoksulluk sınırı 112 bin 661 lira olmuş. Ama asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş; en düşük emekli aylığı da 20 bin lira. Bu paralarla geçinmek mümkün değildir.

SİYONİST TERÖR

Ateşkes anlaşmasına göre Refah Sınır Kapısı açılacaktı, yardımlar kesintisiz girecekti, yaralılar tahliye edilecek ve Gazze’nin yeniden imarı başlayacaktı. Fakat garantör ülkeler olmasına rağmen, siyonist işgal güçleri saldırılarını aralıksız sürdürüyor. HAMAS’a yapılan silah bırakma çağrılarını doğru bulmuyoruz.

Sumud Filosu

Bu tamamen insanlık dışı ve hukuk dışı bir müdahaledir. Bayrak devletleri, kendi bayraklarını taşıyan deniz araçlarını ve vatandaşlarını korumakla yükümlüdür.

ERKEN SEÇİM

2026 yılı içerisinde bugünkü ekonomik tablo ışığında bir seçim beklemiyorum. Ancak 2027 yılının sonbaharında belki bir sandık önümüze gelebilir.

ANNELİĞE YÖNELİK SALDIRILAR

Sistematik bir şekilde annelik değersizleştiriliyor, çocuk bir 'yük' olarak tanımlanıyor. Eğer anneliğin kıymeti anlaşılmazsa toplum olarak çöküp gideriz.