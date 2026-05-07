Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan yararlanmak için ifade verdi
Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in "etkin pişmanlık" hükümleri kapsamında ifade verdiğini açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT Haber'de Gürkan Hacır ile Fatih Atik’in sorularını cevapladı.
Bakan Gürlek programda yasa dışı bahis, uyuşturucu, faili meçhul dosyalar ve belediyelere yönelik soruşturmalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Adalet Bakanı Gürlek ayrıca; kamuoyunun yakından takip ettiği Uşak eski Belediye Başkanı CHP'li Özkan Yalım’ın hukuki durumuyla ilgili önemli bir gelişmeyi paylaştı.
Gürlek Yalım'ın da "etkin pişmanlık" kapsamında ifadesinin alındığını duyurdu.