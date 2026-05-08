Bahar geldi diye sevinenler dikkat! Meteoroloji kötü haberi verdi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu ülke genelinde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanakların etkili olacağını duyurdu. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yarından itibaren kuvvetli sağanak beklenirken, yağışların pazar günü iç ve doğu bölgelere kayacağı bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, özellikle ani sel, su baskını ve yıldırım gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
'KIRKİKİNDİ SAĞANAKLARI KUVVETLİ GELEBİLİR' Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava tahmin haritasına göre, bahar aylarının karakteristik özelliği olan sağanak yağışlar hafta sonu boyunca etkisini sürdürecek. Yarın Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında gök gürültülü sağanaklar görülecek. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de gün boyu sağanak yağış ve yıldırım ihtimali yüksek. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ise parçalı bulutlu ve güneşli bir havayla karşılaşacak. Sıcaklıklar batı illerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredecek. İstanbul'da 22, Ankara'da 23, İzmir'de ise 29 dereceye kadar sıcaklıklar yükselecek.
SAĞANAK YAĞIŞLAR PAZAR GÜNÜ DOĞUYA İLERLEYECEK Pazar günü yağışlı hava sistemi doğuya hareket edecek. Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında bulutlar azalırken, İç Anadolu'nun tamamında, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli sağanaklar bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar riskinin arttığını vurguladı. Samsun'da sıcaklık 20, Erzurum'da 18, Adana'da ise 29 derece civarında olacak. Güneydoğu Anadolu'da ise güneşli hava pazar günü de devam edecek. Yetkililer, özellikle bahar aylarında sıkça görülen "Kırkikindi" tipi sağanakların kısa sürede şiddetli olabileceğini belirterek, vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli davranmasını önerdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu boyunca hava durumu tahminlerini yakından takip etmelerini ve ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmalarını vatandaşlara hatırlattı. Özellikle büyükşehirlerde yaşayanların ve riskli bölgelerde bulunanların, ani sel ve yıldırım tehlikesine karşı önlem almaları istendi.
