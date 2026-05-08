Bahar geldi diye sevinenler dikkat! Meteoroloji kötü haberi verdi!

'KIRKİKİNDİ SAĞANAKLARI KUVVETLİ GELEBİLİR' Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava tahmin haritasına göre, bahar aylarının karakteristik özelliği olan sağanak yağışlar hafta sonu boyunca etkisini sürdürecek. Yarın Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında gök gürültülü sağanaklar görülecek. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de gün boyu sağanak yağış ve yıldırım ihtimali yüksek. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ise parçalı bulutlu ve güneşli bir havayla karşılaşacak. Sıcaklıklar batı illerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredecek. İstanbul'da 22, Ankara'da 23, İzmir'de ise 29 dereceye kadar sıcaklıklar yükselecek.