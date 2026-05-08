Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncular belli oldu! Galatasaraylı yıldız da listede...
Alper Kaya Giriş Tarihi:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final bileti alan takımlar netleşti. Bu sezon finalde Arsenal ve PSG karşılaşacak.

Yarı final maçlarının ardından turnuvada en çok gol atan oyuncular da belli oldu.

İşte o liste...

10- Lamine Yamal | Barcelona | 10 maç - 6 gol

9- Ousmane Dembele | PSG | 12 maç - 7 gol

8- Luis Diaz | Bayern Münih | 12 maç - 7 gol

7- VICTOR OSIMHEN | GALATASARAY | 10 MAÇ - 7 GOL

6- Erling Haaland | Manchester City | 10 maç - 8 gol

5- Julian Alvarez | Atletico Madrid | 15 maç - 10 gol

4- Kvaratskhelia | PSG | 15 maç - 10 gol

3- Anthony Gordon | Newcastle United | 12 maç - 10 gol

2- Harry Kane | Bayern Münih | 13 maç - 14 gol

1- Mbappe | Real Madrid | 11 maç - 15 gol

