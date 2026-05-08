Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncular belli oldu! Galatasaraylı yıldız da listede...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final bileti alan takımlar netleşti. Bu sezon finalde Arsenal ve PSG karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final bileti alan takımlar netleşti. Bu sezon finalde Arsenal ve PSG karşılaşacak.
Yarı final maçlarının ardından turnuvada en çok gol atan oyuncular da belli oldu.
İşte o liste...
10- Lamine Yamal | Barcelona | 10 maç - 6 gol
9- Ousmane Dembele | PSG | 12 maç - 7 gol
8- Luis Diaz | Bayern Münih | 12 maç - 7 gol
7- VICTOR OSIMHEN | GALATASARAY | 10 MAÇ - 7 GOL
6- Erling Haaland | Manchester City | 10 maç - 8 gol
5- Julian Alvarez | Atletico Madrid | 15 maç - 10 gol
4- Kvaratskhelia | PSG | 15 maç - 10 gol
3- Anthony Gordon | Newcastle United | 12 maç - 10 gol
2- Harry Kane | Bayern Münih | 13 maç - 14 gol
1- Mbappe | Real Madrid | 11 maç - 15 gol
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23