Rusya'da 9 Mayıs alarmı!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarını hedef alma ihtimaline karşı Devlet Başkanı Vladimir Putin için ek güvenlik önlemleri alındığını açıkladı.

Peskov, Kremlin’in II. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’na karşı kazanılan zaferin yıldönümü kapsamında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle güvenlik hazırlıklarını yoğunlaştırdığını belirtti.

Moskova yönetimi ayrıca, 9 Mayıs törenlerini kapsayacak şekilde gece yarısından itibaren Ukrayna ile iki günlük ateşkes uygulamasına başlayacağını duyurdu. Kremlin, Kiev’in bu hafta başında sunduğu ateşkes teklifine ise yanıt vermedi.

Peskov, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Evet, 8 ve 9 Mayıs’tan bahsediyoruz” diyerek ateşkesin gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceğini doğruladı.

Moskova’dan Kiev’e uyarı

Rusya, Ukrayna’nın 9 Mayıs kutlamalarını hedef alması halinde Kiev’e saldırı düzenleneceği konusunda yabancı diplomatları uyardı.

Kiev yönetimi ise Moskova’nın törenler nedeniyle çatışmaların durdurulması çağrısını “tam anlamıyla saçmalık” olarak nitelendirmişti. Ukrayna tarafı, 6 Mayıs’ta alternatif bir ateşkes önerisi sunmuştu.

Peskov, bu öneriye ilişkin “Rusya’dan herhangi bir yanıt verilmedi” dedi.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Kremlin sözcüsü, Rus güvenlik birimlerinin özellikle Ukrayna’dan kaynaklanan “terör tehdidi” nedeniyle cumartesi günkü etkinlik için kapsamlı hazırlık yaptığını söyledi.

Son günlerde Ukrayna’nın, insansız hava araçlarıyla Rus şehirlerini hedef aldığı ve saldırıların Ural Dağları’na kadar ulaştığı belirtiliyor.

Peskov ayrıca Moskova’da yaşanan internet kesintilerinin de güvenlik amacıyla uygulandığını ifade ederken, “Vatandaşların güvenliğini sağlamak için gerekli önlemler alınıyor. Bu mutlak önceliğimizdir” dedi.

Geçit töreninde değişiklik

Rusya’nın, 1945’te Nazi Almanyası’na karşı kazanılan zaferi simgeleyen geleneksel 9 Mayıs geçit törenini bu yıl daha sınırlı şekilde düzenleyeceği bildirildi.

Moskova yönetiminin, Ukrayna’nın Rusya içlerine yönelik saldırılarının artması nedeniyle yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez törenden bazı askeri araçları çıkardığı ifade edildi.

