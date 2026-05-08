Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Yıllardır değişmeyen düğün geleneği! Bu köyde damat böyle gezdiriliyor
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yıllardır değişmeyen düğün geleneği! Bu köyde damat böyle gezdiriliyor

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Karacaören köyünde düğünlerde yıllardır sürdürülen 'damat gezdirme' geleneği yaşatılıyor.

#1
Sivas’ın Karacaören köyünde düğün günü geldiğinde konvoyun başrolünü otomobiller değil traktörler alıyor.

#2
Düğün, asker eğlencesi ve özel günlerde traktörlere binen gençler, köydeki cadde ve sokaklarda tur atıyor. Süslenen traktörleriyle tur atan gençler, yıllardır süregelen damat gezdirme geleneğine sahip çıkıyor. Köydeki yaklaşık 40 traktörün katıldığı konvoy, renkli görüntülere sahne oluyor.

#3
Kısa süre önce düğün merasimi yapılan Beytullah Gök, "Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Karacaören köyümüzde yıllardır süregelen bir adetimiz var. Düğünlerimizde, asker eğlencelerimizde ve özel günlerimizde köyümüzün gençleri traktörünü alır ve konvoy oluştururlar.

#4
Bu konvoy birliğimizin ve beraberliğimizin nişanesi olarak yıllardır devam eden bir adettir. Buradaki amacımız; köyümüzde birliği, beraberliği pekiştirmek ve devam ettirmektir. Gençler yaklaşık 3 kilometrelik güzergâhta damat gezdirirler veya kutlamalar yaparlar. Bu âdetimiz yıllardır devam ediyor. İnşallah gelecek nesillerimiz de bu adeti devam ettirir" dedi.

+90 (553) 313 94 23