Yorum’a gerek yok hepsi terörist

Terör örgütü DHKP-C’nin propaganda merkezi olarak faaliyet yürüten, şiirlerinden kan damlayan, türkülerinden nefret kusan Grup Yorum’un 50 üyesinin 50’si de terör destekçiliğinden yargılandı. Emniyet raporlarında DHKP/C terör örgütünün legal uzantısı olarak yer alan Grup Yorum, DHKP-C’nin kurucusu terörist Dursun Karataş için “Haklıyız Kazanacağız” sözde marşını yazdı, 1995’te bir polis memurunu şehit eden DHKP-C’li Sibel Yalçın için ise şarkı yaptı.

CHP’nin sahip çıktığı, HDP’nin “özgür bırakın” diyerek masumlaştırdığı Grup Yorum’un “sanat” adı altında nasıl terör pompaladığını gözler önüne seriyoruz. Terör örgütü DHKP-C’nin propaganda merkezi olarak faaliyet yürüten, şiirlerinden kan damlayan, türkülerinden nefret kusan Grup Yorum’un 50 üyesinin 50’si de terör destekçiliğinden yargılandı. Eline gitar alıp, evine bomba saklayan Grup Yorum’un militanları, kimi zaman terör örgütüne methiyeler düzdü kimi zaman da polislerimizin kanı üzerinden teröristler için övgü dolu besteler hazırladı.

TERÖRİSTLERİ BÖYLE ÖVDÜLER

Militanlarına ölüm oruçlarına zorlayarak gündeme gelmeye çalışan, teröristlerin cenazelerinde boy gösteren, mezar başında intikam yeminleri eden Grup Yorum’un birçok marşı ve şarkısı teröristleri övücü içeriklerle dolu. “Sibel Yalçın Destanı” isimli parça 1995 yılında bir polis memurunu şehit edip sonra polislerle girdiği çatışmada öldürülen DHKP-C’li Sibel Yalçın için yazıldı. Şarkının sözlerinde terörist için “onsekizinde bir kahraman” olarak tanımlanmakta. “Çiftehavuzlar’da, Bağcılar’da nazlı nazlı dalgalanan bayrağımız” derken 16-17 Nisan 92’de Çiftehavuzlar’da bir DHKP-C evine yapılan baskın ile 4 Ağustos 1994’te Bağcılar’da bir örgüt evine yapılan baskından bahsediliyor. Bir başka şarkıda, “Sabolarımız, Sinanlarımız, Niyazilerimiz hiç teslim olmadı ki” denirken her biri polisle girdikleri çatışmada öldürülen DHKP-C’li teröristler Sabahat Karataş (Örgüt lideri Dursun Karataş’ın karısı), Sinan Kukul ve Niyazi Aydın’dan bahsediliyor.

AK PARTİ’YE SALDIRANA BİLE ŞARKI YAPTILAR

Bir diğer Grup Yorum şarkısının ismi “Halkımızın Gelini-Mitralyöz.” Bu şarkı da bir ölüm orucu eyleminde ölen DHKP-C’li Ayçe İdil Erkmen için yazıldı. Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden DHKP-C’li Şafak Yayla’ya konser bileti sattıran Grup Yorum’un “Yıldızlar Kuşandık” isimli şarkısını ise DHKP-C’li Eyüp Beyaz hazırladı. Terörist Eyüp Beyaz, 1 Temmuz 2005’te Adalet Bakanlığı’na canlı bomba olarak girip henüz bombayı patlatamadan öldürülmüştü. Grup Yorum’un Boran Fırtınası albümünde “Aygün’ün Vasiyeti” isimli parçadaki Aygün de 21 Temmuz 1996’da ölüm orucu sonucu ölen DHKP-C’li Aygün Uğur’a ithaf edildi. “Yemliha ile Doğrulduk Zafere” parçası, cezaevinde açlık grevi eyleminde ölen Yemliha Kaya için yazılırken, “Ümraniye’deydi İlginç” isimli şarkı, adını DHKP-C’li İlginç Özkeskin’den aldı. Aynı parçanın bir bölümünde “Mecit, Rıza, Orhan, Gültekin’iz biz” diye isimleri anılanlar DHKP-C’li teröristler “Abdülmecid Seçkin, Rıza Boybaş, Orhan Özen ve Gültekin Beyhan’dır. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı odasında alıkoyup sonra şehit eden ve polisin operasyonuyla ölü ele geçirilen DHKP-C’li teröristlerden Şafak Yayla, Grup Yorum konserinde anılmış, babası konsere telefonla bağlanarak konuşma yapmıştı. Grup Yorum’un “Geliyoruz” albümünde yer alan “Haydi Tenruh” adlı parçanın yazarı ise 2013 yılında AK Parti’ye bombalı saldırı girişiminde bulunan terörist Hasan Biber idi.

ELEBAŞLARI ‘KÜLTÜR MERKEZİ’NDEN ÇIKTI

Küçük yaşta militan yetiştirme sevdasında olan Grup Yorum, terör faaliyetlerini Okmeydanı’nda bulunan İdil Kültür Merkezi’nde sürdürüyor. Ailelerinden kopararak zehirledikleri küçücük çocukları kin ve nefretle besleyen militanlar; çocuklara, “Niçin direniyoruz... Direndikçe geldiler... Direndikçe sardılar coplarıyla bu kavga ekmeğin kavgası, yarının kavgası bu, kavga umudun kavgası” gibi öfkeli sözleri öğretiyor. DHKP- C’nin korosu olan Grup Yorum isimli terör oluşumu, daha önce de minicik yavrulara içerisinde “silah”, “kan”, “kavga” sözcükleri geçen, “Haklıyız Kazanacağız” adlı intikam senfonisini ezberletmişti. “Amaçları sadece türkü söylemek” diyerek aklanılmaya çalışılan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in bulunduğu evin müştemilatında 4 parça el yapımı patlayıcı ele geçirilirken, bir başka Grup Yorum üyesi Kâğıthane’de polis merkezine bombayla yakalanmıştı.