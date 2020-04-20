Yörük aile dağda 23 Nisan’ı kutladı

Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı Kuskan Mahallesinin dağlık alanlarında çiftçilik yapan Yörük Hasan Çiftçi, ailesiyle dağ evinde düzenledikleri etkinlikle 23 Nisan’ı kutladı.

Çadır evlerinin önünde kutlama programının açılış konuşmasını Hasan Çiftçi’nin oğlu Muhammet Çiftçi yaptı. Açılış konuşmasından sonra 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla kutlama programı başladı. Hasan Çiftçi, İstiklal Marşını ailesi ile birlikte okuyup komut verdi.

Hasan Çiftçi’nin oğulları Muhammet Çiftçi ve Yılmaz Çiftçi günün anısına şiirler okudu.

Muhammet Çiftçi yaptığı konuşmada, “Korona virüs nedeniyle devletimizin aldığı kararlar ve önlemler doğrultusunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Bayramını yeniden yaşatmak için ailemizle birlikte program düzenledik” dedi.

Hasan Çiftçi ise, “Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bakanlarımız, sağlık kuruluşlarımız ve emniyet güçlerimiz bu virüs konusunda seferber olmuşlardır. “Biz Bize Yeteriz” sloganıyla bütün insanlarımızın evlerinde kalmalarını istiyorum. “Evde hayat var” diyor bu yasaklara herkesin uymasını istiyorum” diye konuştu.

Düzenlenen törene Hasan Çiftçi, eşi ve çocukları katıldı. 30 dakika süren kutlama programı Çiftçi ailesinin toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Düzenlenen program aile tarafından görüntü çekilerek kayıt altına alındı.