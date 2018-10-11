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Yörsan Gıda iflas mı ediyor? Yörsan konkordato istedi

İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı en büyük 500 sanayi kuruluşu listesine giren Yörsan’ın temeli 1964 yılında atıldı. 1984 yılında Türkiye’nin ilk beyaz peynir fabrikasını kuran Yörsan, konkordato başvurusu yaptı. Pekikonkordato nedir? Konkordato hukuken ne anlama geliyor?

11 Ekim 2018 Perşembe 08:06
Yörsan Gıda iflas mı ediyor? Yörsan konkordato istedi

İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı en büyük 500 sanayi kuruluşu listesine giren Yörsan’ın temeli 1964 yılında atıldı. 1984 yılında Türkiye’nin ilk beyaz peynir fabrikasını kuran Yörsan, konkordato başvurusu yaptı. Peki  konkordato nedir?

Konkordato nedir? Konkordato ne işe yarar? Konkordato ilan etmek ne demek

hukuken ne anlama geliyor?

Konkordato başvurusu önceki gün Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesine yapıldı. Dava başvurusunda, şirketin mali güçlük içinde olduğu kaydedildi. Dava dilekçesine göre, ekonomide yaşanan genel sıkıntıların şirketin mali yapısını olumsuz etkilediği belirtildi. Konuya yakın bir kaynağın; zincir marketlere satılan ürünlerin kâr marjındaki düşüş, akaryakıt nedeni ile artan lojistik giderleri ve kredi maliyetlerindeki yükselişin, şirketin mali dengesini bozduğunu kaydettiği değerlendirmesi yer aldı.

Alacaklılar haciz koydurdu

Konkordato talep eden Yörsan Gıda’ya yönelik bazı alacaklıların ise icra takibine geçtiği öğrenildi. Şirkete süt veren bir alacaklı 400 bin liralık alacağı nedeni ihtiyati haciz kararı aldı. Konuya ilişkin, şirket yetkililerinden ise herhangi bir dönüş olmadı.

 

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 08:06
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