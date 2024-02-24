Yorgun, sarkık cildin sebebi: Başa çıkmak bu formülle olacak! Çok konuşulan çılgın önlemler, bunu yapmalı!

Bazı geceler en rahat uyku pozisyonu yüz üstü yatıp başınızı yastığa gömmektir. Ancak bu pozisyon yüze, özellikle de yanaklara ve alına baskı uyguladığı için size yarardan çok zarar verebilir.

Zamanla cildinizin elastikiyeti azalabilir ve sarkmasına neden olabilir. Sigaradaki nikotin ciltteki kan dolaşımını bozarak sağlıklı hücre fonksiyonlarını engeller ve erken sarkmaya neden olur.

Bu alışkanlık aynı zamanda ağız çevresindeki kasları da aşırı çalıştırarak cildin daha da zarar görmesine neden olur.Gözlerinizi kuru veya rahatsız hissettiğinizde günde kaç kez ovuşturuyorsunuz?

Sayılmayacak kadar çok, eminiz. Ne yazık ki, görünüşte zararsız olan bu eylem, göz çevresindeki cildin sarkmasına neden olabilir.

Sürtünme hareketi ve uyguladığınız kuvvet, göz çevresindeki hassas cildi çeker ve zamanla cildin sarkmasına neden olur. İster bir hikaye dinliyor ister haberleri izliyor olun, elinizi yanağınıza veya çenenize koymak, sıklıkla başvurduğunuz rahat bir pozisyondur.

Ancak bu pozisyon yüze gereksiz baskı uygulayarak cilt liflerinin gerilmesine ve sarkmasına neden olur. Bu nedenle bir dahaki sefere ekran izlerken yüzünüzü ellerinizle desteklemekten kaçınmak için bilinçli bir çaba gösterin.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vücudunuza aldığınız şeyler cilt sağlığınızı doğrudan etkiler. Yani cildinizin sarkık olduğunu düşünüyorsanız, işlenmiş gıda, şeker ve tuz alımı bunun temel nedeni olabilir. Bu gıdalar cildi kurutur ve kolajenini etkileyerek cildin gevşemesine ve sarkmasına neden olur. Bu nedenle diyetinizi bol miktarda yapraklı sebze, meyve ve kuruyemişle desteklediğinizden emin olun. Kaşlarını çatmak veya gözlerini kısarak bakmak kadar basit bir şeyin de cildin sarkmasına neden olabileceğinizi bilmek sizi şaşırtabilir. Bu yüz hareketleri, zamanla yüzünüzün daha gevşek olmasına neden olabilir.