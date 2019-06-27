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Yöresel kilim sanatını gelecek kuşaklara aktaracaklar

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile Düziçi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kursta 15 kişi ’Yöresel Kilim Dokuyucu’ eğitimi aldı.

27 Haziran 2019 Perşembe 10:28
Yöresel kilim sanatını gelecek kuşaklara aktaracaklar

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile Düziçi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kursta 15 kişi ’Yöresel Kilim Dokuyucu’ eğitimi aldı.


Kültür Merkezinde, verilen mesleki eğitimde, kursiyerler hem meslek sahibi oldular hem de geleneksel kilim sanatını öğrenerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacaklar. Kursiyeler 67 gün süren kurs boyunca günlük 30 TL ücret alarak harçlıklarını da çıkardı.


Usta Öğretici Tezcan Kırgız, kilim kursunda 15 kişilik grubuyla bir çok kilim desenini işlediklerini, küpeli zincir, yar yare baktı, koç boynuzu ve yeni gelin desenlerini daha çok çalıştıklarını belirtti.


Kursiyerlerin dokuyacağı kilimlerin ölçülerini kendilerinin ayarladığını desenleri de ona göre seçtiklerini belirten Kırgız, seccade, küçük yolluklar, çantalar, panolar yaptıklarını kaydetti. Kırgız, “El sanatları anlamında kilimimizin öne çıkması için bazı mücadeleler veriyoruz. Bunun içinde destek bekliyoruz. Siyasilerden olsun, belediyemizden olsun, İş Kur’un biraz daha desteklemesini kurs süresini en azından biraz daha uzatmasını istiyoruz. Öğrenciler bu işi istekle yapıyor" dedi.


Kursiyer Sadiye Koşok, yöresel kilim dokumayı çok merak ettiğini bunun için kursa başladığını ifade ederek, "Evde zaman geçireceğimize günümüzü değerlendiriyoruz. İmkan olursa ninelerimizden annelerimizden gördüğümüz bu kültürü devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.


Kursiyer Sakine Çiçek, kilim dokumaya karşı daha önceden de merakının olduğunu böyle bir kursun açılacağını duyunca da katıldığını belirterek, "Yeni dostluklar, arkadaşlıklar edindik. Evde oturacağımıza terapi gibi sinir stresimizi aldı güzel oldu” dedi

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:28
  1. sanat
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