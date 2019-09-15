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Yöreler Renkler Festivali başlıyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 5’incisi gerçekleştirilecek barış, dostluk ve kardeşlik festivali Yöreler Renkler’in aralarında Rusya Dostluk ve Kültür, Ukrayna Ailesi ve İran Komşu Ülkeler Dostluk derneklerinin bulunduğu 60 yöre, kültür, hemşehri, dayanışma ve tanıtım derneğinin katılımıyla Pazartesi başlayacağını söyledi.

15 Eylül 2019 Pazar 11:04
Yöreler Renkler Festivali başlıyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 5’incisi gerçekleştirilecek barış, dostluk ve kardeşlik festivali Yöreler Renkler’in aralarında Rusya Dostluk ve Kültür, Ukrayna Ailesi ve İran Komşu Ülkeler Dostluk derneklerinin bulunduğu 60 yöre, kültür, hemşehri, dayanışma ve tanıtım derneğinin katılımıyla Pazartesi başlayacağını söyledi.


Muratpaşa’nın en köklü festivali, ruhunu ‘farklı kültür ve toplulukların barış içinde, mutlu yaşadığı yer’ anlamına gelen Antalya’nın antik dönemdeki adı Pamfilya’dan alan, Antalya’nın tüm renklerinin buluştuğu Yöreler Renkler, 16 Eylül Pazartesi başlıyor. Başkan Uysal, festivale bu yıl 60 derneğin katılacağını söyledi. Aralarında Rusya, Ukrayna ve İran kültür derneklerini de bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının Kırklareli’nden Van’a, Diyarbakır’a; Karadeniz’den Girit’e kadar uzandığına dikkat çeken Başkan Uysal, “Hemşehri, yöre, kültür, dayanışma ve tanıtma derneklerimiz ve derneklerimize gönül vermiş insanlarımız ne doğdukları yeri unutmuşlar ne de doydukları yere sırtlarını dönmüşler. Kültürleri, gelenek ve görenekleriyle Antalya’nın parçası olmuşlar. Dahası Antalya’yı oluşturmuşlar” diye konuştu.


Derneklerin, bir hafta devam edecek festival süresince, Muratpaşa Kent Meydanı’nda, geleneksel el sanatlarını, coğrafi işaret alan ürünlerini ve mutfak kültürlerini Antalya’yla buluşturacaklarını kaydeden Başkan Uysal, festival sahnesinde ise her akşam farklı etkinliklerle bu kültürleri daha yakından tanıma şansına sahip olacaklarını belirtti. Uysal, Antalya’nın tüm renklerini bir araya geleceği festivale herkesi davet ettiğini de sözlerine ekledi.


Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 5’incisini gerçekleştireceği Yöreler Renkler Festivali, Pazartesi başlayıp 22 Eylül pazar günü sona erecek. Emre Dayıoğlu, İlke Türkdoğan, Ender Balkır, Naciye Çokbilir, İsmail Altunsaray, Zeynep Başkan gibi sanatçıların sahne alacağı festivalin açılışında ise Türk halk müziğinin güçlü sesi Mustafa Özarslan sahne alacak.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 11:04
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