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Medya Yönetmen Babek Horramdin, anne ve babası tarafından öldürüldü
Medya

Yönetmen Babek Horramdin, anne ve babası tarafından öldürüldü

47 yaşındaki yönetmen Babek Horramdin'in anne ve babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cansız bedeni üç parçaya ayrılarak çöpe atılan İranlı ünlü yönetmenin babası polise verdiği ilk ifadede cinayeti itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 16:07:00 -
Yönetmen Babek Horramdin, anne ve babası tarafından öldürüldü

İran bugün 47 yaşındaki ünlü yönetmen Babek Horramdin'in ölümüyle sarsıldı. Horramdin'in, başkent Tahran'da aynı evde anlaşmazlık yaşadığı annesi ve babası tarafından öldürüldüğü ve cansız bedeninin üç parçaya ayrılarak Ekbatan bölgesindeki bir çöp konteynerine atıldığı öğrenildi.

Ülke gündemine oturan olayın ardından yakalanan baba Abdullah Horramdin, cinayeti eşi ile birlikte işlediklerini itiraf etti. Baba Horramdin emniyet güçlerine verdiği ilk ifadesinde, "Yemeğine uyku ilacı katarak etkisiz hale getirdik. Sonra banyoya götürdük. Ardından cesedi bir valizin içine koyarak en yakın çöpe attık" dedi.

Baba Horramdin, "Küçüklüğünden bu yana sürekli bizi rahatsız ederdi. Üniversitede öğretmendi ve salgın nedeniyle derslerini evde veriyordu. Ama evde bize gün yüzü göstermedi. Onu ayrı bir eve çıkması için ikna etmeye çalıştık ancak kabul etmedi" diye konuştu.

Damadını ve kızını da öldürmüş

Cinayetten dolayı pişman olmadığını belirten Baba Horramdin, verdiği ikinci ifadesinde ise damadını ve kızını da aynı şekilde öldürdüklerini itiraf etti.

Horramdin, "2011 yılında damadımı ve 2017 yılında da kızımı ahlaki sorunları nedeniyle öldürdüm" ifadesini kullandı.

İranlı yönetmen Babek Horramdin'i öldüren anne ve babaya ilişkin yargı süreci devam ediyor.

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