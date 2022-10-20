Yönetmelik uğraştırdıkça uğraştırıyor! Semra Güzel'in para musluğu için yeni aşama

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlığı konusunda hazırlık komisyonu kuruldu.

Karma Komisyon, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

Komisyonun gündemine ilişkin bilgiler paylaşan Beyazıt, Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, bu yıl 5'i haziran ayında olmak üzere Genel Kurulun 6 birleşimine özürsüz veya izinsiz olarak katılmadığını belirtti.

Yasama faaliyetleri açısından milletvekillerinin komisyon ve Genel Kurul çalışmalarına iştirak etmelerinin temel kural olduğunu söyleyen Beyazıt, parlamentonun temsile dayanan gücünün, milletvekillerinin parlamenter karar alma süreçlerine olabildiğince yüksek düzeyde katılımını gerektirdiğini ifade etti.

'Karara varılacaktır'

Beyazıt, "Milletvekillerinin devamsızlığı, yasama organının gücünü ve kamuoyu nezdindeki saygınlığını olumsuz etkileyen bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Parlamento geleneğimizde, milletvekili devamsızlığını önlemeye yönelik yaptırımlar anayasa ve içtüzüklerde düzenlenmiş; milletvekillerinin izinli sayılacağı haller de İçtüzük ve Başkanlık Divanı kararları ile belirlenmiştir." diye konuştu.

Dokunulmazlığın kaldırılması ve milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik düzenlemelere değinen Beyazıt, "Yasama dokunulmazlığı dosyalarının görüşülmesindeki usule göre bir hazırlık komisyonu kurmamız ve bu komisyonun hazırlayacağı raporu Karma Komisyonda görüşerek, bir karara varmamız icap etmektedir. Hazırlık Komisyonu raporunu hazırladıktan sonra konu tekrar gündemimize gelecek ve o toplantımızda ayrıntısıyla tartışılıp bir karara varılacaktır." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise Semra Güzel ile ilgili kararın daha önce verildiğini iddia etti.

Beştaş, "Vekilimizin fotoğrafını 4 yıldır dosyada tutup, işlem yapmayıp, kendilerine göre zamanı geldiğinde kamuoyuna servis eden iktidar, o gün bir linç kampanyasına karar vermiştir. Bu bir sır değil." diye konuştu.

Milletvekillerinin figüran konumunda olduğunu savunan Beştaş, Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis Başkanlığınca özel talimat verildiğini ve Genel Kurulda yoklama yapıldığını öne sürdü.

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ise toplantının amacının hazırlık komisyonu kurulması olduğunu, Güzel'in özürsüz ve izinsiz bir şekilde oturumlara katılmadığını ve bu tespite itiraz edilmediğini kaydetti.

Yıldız, "İçtüzüğe göre bir milletvekilin özürsüz olarak bir ay içinde toplam 5 birleşime katılmaması durumunda dokunulmazlık sürecine yönelik düzenlemeler var. Ülkemizdeki terör ve şiddeti tekrar konuşmaya başlarsak saatlerce bu konuyu konuşabiliriz. Biz Hazırlık Komisyonu kuralım, bu rapordan sonra Semra Güzel'i savunacak arkadaşlar konuşma süresi sınırı olmadan savunsun ve öyle karar verelim." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel için Hazırlık Komisyonu kuruldu.