Yönetmelik değişti! Onay belgesi askıya alınana milyonluk ceza
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Demir yolu tip onay belgesi askıya alındığında uygulanacak idari para cezaları yeniden belirlendi. Buna göre, tip onay belgesinin askıya alınmasının kesinleşmesiyle; tip onay belgesi sahibine 1 milyon 804 bin 582 lira, tip onay belgesini onaylayan uygunluk değerlendirme kuruluşuna da 902 bin 283 lira idari para cezası uygulanacak.
Demir yolu tip onay belgesinin askıya alınması kesinleştiğinde uygulanacak idari para cezaları güncellendi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Demiryolu Araçları Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, tip onay belgesinin askıya alınmasının kesinleşmesiyle Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü veya yetkilendirdiği personelce, tip onay belgesi sahibine 1 milyon 804 bin 582 lira, tip onay belgesini onaylayan uygunluk değerlendirme kuruluşuna 902 bin 283 lira idari para cezası uygulanacak.