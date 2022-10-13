Yönetimin karşısında, rantın ortasında! Üniversitede içkili korsan gece kulübü

Boğaziçi Üniversitesi’nde yeni yönetime karşı başlatılan ayaklanmaya destek veren Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), kampüsü gece kulübüne çevirdi. Derneğin, ‘eğitim kurumlarına 100 metreye kadar olan mesafede alkol satışı yasak olduğu halde’ kampüs içerisinde içkili düğünler ve havuz partileri düzenlediğini ortaya çıktı.

Yasağı dinlemediler

Kuruluş amacı mezun ve öğrencileri kaynaştırmak, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs sağlamak olan BÜMED’e eski yönetimler tarafından kampüs içerisinde yer tahsis edildi. Bu yer için sembolik denilebilecek bir ücret ödeyen BÜMED, burayı Niche aldı bir işletmeye kiraladı. İşletme burayı içerisinde tenis kortu, restoran ve yüzme havuzu olan bir tesise çevirdi. Eski yönetimlerin de görmezden gelmesiyle 4250 Sayılı Kanunu’nun 9. maddesinde yer alan ‘Örgün eğitim kurumlarına 100 metreye kadar olan mesafede alkollü içki satışı yasaktır’ yasağına rağmen alkol ruhsatı alındı.

Sınırsız içkili partiler

Bu ruhsatın alınmasının ardından üniversite kampüsü adeta gece kulübüne dönüştü. 2018 yılından itibaren Yaz aylarında alkollü havuz partileri ile düğünlere ev sahipliği yapan işletme, kışın ise kapalı alanda bulunan barda dans organizasyonlarına imza attı. Düğünler sonrasında da sabaha kadar devam eden ‘limitsiz içki’ servisinin yapıldığı ‘after parti’ler düzenlendi. Bu organizasyonların reklamı da sosyal medya üzerinden yapılıp online satıldı. Yasağa rağmen düzenlenen alkollü partilerin, düğünlerin fotoğraf ve videoları da sosyal medya üzerinden paylaşıldı. İşletme sadece Boğaziçi mezunlarına değil, ticari bir işletme gibi parasını veren herkese hizmet sundu. Kazanılan gelirin nereye gittiği ise belirsiz.

Belediye mühürledi

Bu pervasızlığa Boğaziçi Üniversitesi yönetimi ‘dur’ dedi. Yönetim yasağı hatırlatarak dernek adına faaliyet gösteren Niche adlı işletmeye alkol satışının durdurulması için tebligat yollayarak para cezası kesti. Ancak dernek buna rağmen alkol satışını durdurmadı. Daha sonra Sarıyer Belediyesi devreye girdi. Belediye yanıltıcı beyanla alınan ruhsatı iptal ederek lokali mühürledi.