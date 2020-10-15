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Ekonomi Yöneticiliği bırakıp tarıma yönelen kadın ilk hasadını yaptı
Ekonomi

Yöneticiliği bırakıp tarıma yönelen kadın ilk hasadını yaptı

Muğla'da bir firmada direktör olarak çalışan girişimci Sevil Server Koç, çocuklarının sağlıklı beslenmesine katkı sunmak için yöneldiği tarımda kadınlara da istihdam sağladı - Üretici Koç: - "Bu başarıda benimle birlikte çalışan kadınlarımızın payı büyük"

Yeniakit Publisher
2020-10-15 16:15:08 -
Yöneticiliği bırakıp tarıma yönelen kadın ilk hasadını yaptı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde bir şirkette yönetici olarak çalışan kadın girişimci, çocuklarının sağlıklı beslenmesi için yöneldiği tarımda ilk hasat sevincini yaşadı.

Bir şirketin kurumsal iletişim direktörü olarak görev yapan Sevil Server Koç (50), çocuklarının da sağlığını düşünerek, güvenilir tarım ürünleri tüketmek ve sağlıklı beslenmek amacıyla tarıma yöneldi.

Datça'da ilk tarımsal girişiminin ardından, Milas'ın Kızılcayıkık Mahallesi'nde 5 dönümlük tarlada patates yetiştirmeye başlayan Koç, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden de üretim danışmanlığı desteği aldı.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Parlu, İlçe Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, ziraat mühendisleri ve yöredeki kadın çiftçilerin de katılımıyla patatesin ilk hasadı yapıldı.

Makineler yardımıyla topraktan çıkarılan patatesler, kadınlar tarafından kasalara dolduruldu.

- Kadınlara da istihdam sağladı

Üretici Koç, gazetecilere, profesyonel iş hayatından tarıma geçiş yaptığını, yöneticilikteki birikimini tarımsal girişime yansıttığını söyledi.

Kaliteli ürün elde ettiğini vurgulayan Koç, "Bu başarıda benimle birlikte çalışan kadınlarımızın payı büyük." dedi.

Tatlı patatesin Türkiye'de az üretildiğini, yüzde 97'sinin ithal edildiğini anlatan Koç, hiçbir kimyasal, suni gübre ve ilaç kullanmadan üretim yapabildiğini ifade etti.

Patatesi üreterek ülkeye katkı sağlamayı amaçladığını belirten Koç, çalıştırdığı işçilerin birçoğunun kadınlardan oluştuğunu kaydetti.

Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı ise kadın girişimciyi tebrik ederek, ilçenin birçok farklı ürünün yetişmesine imkan sağladığını dile getirdi.

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