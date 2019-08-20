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Yoncalık Mahallesi’nde kilit parke taşı yol çalışması

Aziziye Belediyesi ilçeye bağlı Yoncalık mahallesinde kilit taşı ve bordür çalışmalarına başladı.

20 Ağustos 2019 Salı 12:48
Yoncalık Mahallesi’nde kilit parke taşı yol çalışması

Aziziye Belediyesi ilçeye bağlı Yoncalık mahallesinde kilit taşı ve bordür çalışmalarına başladı.


Aziziye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı personeller tarafından titizlikle yürütülen kilit parke taşı ve bordür yapım çalışması önceden belirlenen program dahilinde yürütülüyor. Vatandaşların yaşam alanlarıyla ilgili her türlü talebini karşılamaya çalışan belediye, ilçe merkezinde olduğu gibi merkeze uzak olan mahallelerde de yaşam alanlarını güzelleştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Yoncalık mahallesinde koy konağı, taziye evi, mahalle ara yollarının kilit parke taşı yol çalışması, abdesthane ve mahalle sakinlerinin ortak kullandığı alanlarda çevre düzenleme işlemleri yapıldı.


Mahallelerde yürütülen hizmetlerle ilgili bilgi veren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, geride bıraktıkları hizmet dönemi içerisinde mahalle statüsünde bulunan köylerde önemli hizmetler ürettiklerini söyledi.


Hedeflerinin merkez veya kırsal ayırt etmeden ilçenin her köşesinde hizmet üretmek olduğunu aktaran Başkan Orhan,” Mahallelerimizin tamamına yakınında kilit parke taşı yol ve bordür çalışmalarımızı neredeyse tamamladık. Yeni hazırladığımız program dahilinde eğer çalışma yaptığımız bölgelerde eksiklikler varsa veya yeni talepler oluşmuşsa bunlara da cevap vereceğiz. Mahallelerimizde ihtiyaca yönelik olarak köy konakları, taziye evleri, düğün salonlar, çoban evleri ve birçok sosyal donatı alanı kazandırdık. Amacımız vatandaşlarımızın yaşadıkları yerleri güzelleştirerek, onlara rahat ve ferah bir yaşam alanı oluşturmaktır.” diye konuştu.


Yoncalık ve Başçakmak mahallelerinde devam eden çalışmalar program dahilinde diğer mahallelerde de devam edeceği açıklandı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 12:48
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