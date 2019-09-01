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Yön değiştiren Dorian kasırgası kuzeye ilerliyor

ABD'nin güneydoğu sahillerine yaklaşan ve Kategori 4 seviyesini koruyan Dorian kasırgası, Florida eyaleti yerine kuzeye yöneldi- Georgia ve Carolina eyaletlerini vurabileceği belirtilen kasırganın gücünü koruduğu belirtildi- Kasırganın merkezindeki rüzgar hızının saatte 220-240 kilometreyi bulduğu kaydedildi

01 Eylül 2019 Pazar 00:29
Yön değiştiren Dorian kasırgası kuzeye ilerliyor

WASHINGTON (AA) - ABD'nin güneydoğu sahillerine yaklaşan ve Kategori 4 seviyesini koruyan Dorian kasırgasının yön değiştirerek Florida yerine kuzeydeki eyaletlere yöneldiği bildirildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Dorian’ı Kategori 4 düzeyinde kasırga olarak tanımlamaya devam ediyor. Merkez, şiddetinin deniz üzerinde zaman zaman değişmesine rağmen kasırganın gücünü koruduğunu açıkladı.

Düne kadar yaptığı tahminlerde Dorian'ın Florida eyaletini vuracağını belirten Merkez, son tahminlerinde kasırganın yönünü kuzeye çevirdiğine işaret etti.

- Georgia ve Carolina eyaletleri tehdit altında

Buna göre Dorian'ın Florida'nın kuzeyinde yer alan Georgia, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerini vurabileceği belirtildi. Güney Carolina Valisi Henry McMaster, eyalette acil durum ilan etti.

Kasırganın Florida eyaletinin yaklaşık 600 kilometre doğusundan kuzeye doğru ilerlediği kaydedildi. Yetkililer, Dorian'ın karaya ulaştıktan sonra yüklü miktarda yağış bırakarak ölümcül su baskınlarına yol açabileceğine dikkat çekti.

Kasırganın merkezindeki rüzgar hızının ise saatte 220-240 kilometreyi bulduğu kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump da hafta sonu Polonya'ya yapacağı ziyareti iptal ederek kasırgayla ilgili gelişmeleri takip etmek üzere başkent Washington'da kalmaya karar vermişti.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 00:29
  1. ABD
  2. Dorian kasırgası

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