Küçük uçak dağın yamacına çarptı: 3 kişi öldü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İsviçre'nin Valais kantonunda Cirrus SR22T tipi küçük bir uçağın dağ yamacına çarparak parçalanması sonucu ikisi İngiliz 3 kişi hayatını kaybetti.
İsviçre'de Alp dağlarının sınırında bulunan Valais kantonunda Salı günü uçak kazası meydana geldi. Cirrus SR22T tipi küçük uçak, kaplıca kenti Leukerbad yakınlarındaki Fluhalp bölgesinde yerel saatle 16.00 sıralarında dağ yamacına çarparak düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. İngiltere Dışişleri, ölenlerin ikisinin İngiliz olduğunu açıkladı.
Valais polisi, uçağın Lugano kentinden havalandığını, Sion Havalimanı'nda mola verdiğini bildirdi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü aktaran polis, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi sürecinin devam ettiğini aktardı.