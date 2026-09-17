  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rusya şimdi de Türkiye'nin denizin altındaki hazinesine göz dikti: Görüşmeler başladı NASA Ay’da keşfetti! Kolezyum’dan bile büyük Karahasanoğlu’ndan ‘LGBT destekçisi’ Akif Beki’ye sert tepki! “İlahiyatçı babasına havale etti” Halde fahiş vurgun! Denetimi duyunca köy köy gezip bakın ne yaptılar! İran'dan Hürmüz'de ABD'ye darbe! Amerikan personelinin bulunduğu gemi vuruldu Yeni Parti ve DEM Parti ailenin korunmasına karşılar! 'LGBT'lilere yapılan operasyonu durdurun' Petrolde baş döndüren trafik! Bir yükseliyor bir düşüyor Sapık LGBT derneklerinde iç savaş hazırlığı! Netanyahu’ya kapılar açık, Mahmud Abbas’a vize yok! ABD’den Filistin’e çifte standart Tel Aviv'de alarm! Türkiye'nin Suriye hamlesi resmen çıldırttı!
Dünya Küçük uçak dağın yamacına çarptı: 3 kişi öldü
Dünya

Küçük uçak dağın yamacına çarptı: 3 kişi öldü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Küçük uçak dağın yamacına çarptı: 3 kişi öldü

İsviçre'nin Valais kantonunda Cirrus SR22T tipi küçük bir uçağın dağ yamacına çarparak parçalanması sonucu ikisi İngiliz 3 kişi hayatını kaybetti.

İsviçre'de Alp dağlarının sınırında bulunan Valais kantonunda Salı günü uçak kazası meydana geldi. Cirrus SR22T tipi küçük uçak, kaplıca kenti Leukerbad yakınlarındaki Fluhalp bölgesinde yerel saatle 16.00 sıralarında dağ yamacına çarparak düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. İngiltere Dışişleri, ölenlerin ikisinin İngiliz olduğunu açıkladı.

Valais polisi, uçağın Lugano kentinden havalandığını, Sion Havalimanı'nda mola verdiğini bildirdi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü aktaran polis, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi sürecinin devam ettiğini aktardı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23