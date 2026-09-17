TÜRKSAT 7A uydusu için geri sayım! Son aşamaya gelindi

"Bu noktada aşağıdan gelen nesillerimizin sürekli bizi desteklemesini bekliyoruz. Türkiye'nin dünyada zirveye ulaşmasında bizim de elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor. Dünya, haberleşme ve uydu teknolojileri anlamında uzaya gitti. Artık dünyamızda ekonomi, haberleşme ve iletişim, uzaya yöneldi. Dolayısıyla uzay teknolojisinde mutlaka ciddi adımlar atmamız gerektiğini hissettik ve o kararlılıkla ilerliyoruz. Diğer ülkelerin attığı adımları görüyoruz ve biz de aynı hızda adımlar atmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda 7A uydumuzla ilgili çalışmalarımız son aşamaya geldi. Üretimle ilgili imzaları atmak üzereyiz. Yakın zamanda onun da duyurusunu yapacağız."