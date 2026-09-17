Artık sayılı günler kaldı: Karadeniz’in sağlık üssü son virajda

Hastanemiz için alım süreçleri devam ediyor. Özellikle teknik donanım anlamında siparişler verildi. Bir taraftan da KPSS üzerinden alınacak elemanlar planlaması yapıldı. İŞKUR üzerinden de alınacak bin 500’ün üzerindeki çalışma arkadaşlarımızın da alım süreçlerinde takiplerimiz devam ediyor. 8 bin personel ve bunun yaklaşık 700’ü de uzman personel doktor olarak çalışacak. Bunlar çok kıymetli. İnşallah yıl sonuna doğru burayı açma planımız var. O plan doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor" dedi.