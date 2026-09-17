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Artık sayılı günler kaldı: Karadeniz’in sağlık üssü son virajda

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IHA Giriş Tarihi:

Artık sayılı günler kaldı: Karadeniz’in sağlık üssü son virajda

Trabzon’da yapımı tamamlanma aşamasına gelen 900 yataklı Şehir Hastanesi’nin yıl sonuna doğru hasta kabulüne başlaması hedefleniyor.

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Foto - Artık sayılı günler kaldı: Karadeniz’in sağlık üssü son virajda

Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında inşası süren 900 yatak kapasiteli şehir hastanesinde çalışmalar sürüyor. Yaklaşık 5 bin fore kazık üzerine inşa edilen hastanenin hizmete girmesiyle Trabzon'daki yoğun bakım kapasitesinin iki katına çıkması hedefleniyor. Hastanede 300 poliklinik, 33 ameliyathane ve yüzlerce yoğun bakım yatağıyla modern sağlık hizmeti sunulacak.

#2
Foto - Artık sayılı günler kaldı: Karadeniz’in sağlık üssü son virajda

Hastanenin yıl sonuna doğru tam teşekküllü olarak hizmete alınması planlanırken, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ile Vehbi Koç, yapımı devam eden Trabzon Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu. Heyet, inşaat sahasında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak hastanenin son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

#3
Foto - Artık sayılı günler kaldı: Karadeniz’in sağlık üssü son virajda

Yıl sonuna doğru Trabzon Şehir Hastanesinin açılacağını belirten AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, "Yapısal anlamda hastanemizin inşaat kısımları ve eksiklikler giderildi. Cihaz ve donanımların alımları ve yerleştirme süreçleri devam ediyor. Personel tedarik süreçleri de devam ediyor. Özellikle 8 bin personelin çalışacağı, yaklaşık 20 binin üzerindeki insan hareketinin olacağı ve yaklaşık 5 bine yakın araç hareketinin olacağı devasa bir yapıdan bahsediyoruz. İnşallah en güzel ve planlı şekilde sona getireceğiz.

#4
Foto - Artık sayılı günler kaldı: Karadeniz’in sağlık üssü son virajda

Hastanemiz için alım süreçleri devam ediyor. Özellikle teknik donanım anlamında siparişler verildi. Bir taraftan da KPSS üzerinden alınacak elemanlar planlaması yapıldı. İŞKUR üzerinden de alınacak bin 500’ün üzerindeki çalışma arkadaşlarımızın da alım süreçlerinde takiplerimiz devam ediyor. 8 bin personel ve bunun yaklaşık 700’ü de uzman personel doktor olarak çalışacak. Bunlar çok kıymetli. İnşallah yıl sonuna doğru burayı açma planımız var. O plan doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

#5
Foto - Artık sayılı günler kaldı: Karadeniz’in sağlık üssü son virajda

Trabzon Valisi Tahir Şahin ise şehir hastanesinin tamamlanma aşamasında olduğunu dile getirerek "Vatandaşlarımıza bu kadar hizmet kalitesini sunarken kurgu aşamasında riskleri bertaraf etme adına öngörerek bütün planlamaları, bütün paydaş kurumlarımızla yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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