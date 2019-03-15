0553 313 94 23

Yomra’da AK Partili eski yöneticilerden Mustafa Bıyık’a tam destek

Yomra’da AK Parti eski İlçe Başkanı, AK Parti kurucu yöneticileri ve eski ilçe yöneticilerinden oluşan bir grup, İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık’a destek olacaklarını açıkladı.

15 Mart 2019 Cuma 17:31
Yomra’da AK Partili eski yöneticilerden Mustafa Bıyık’a tam destek

Yomra’da AK Parti eski İlçe Başkanı, AK Parti kurucu yöneticileri ve eski ilçe yöneticilerinden oluşan bir grup, İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık’a destek olacaklarını açıkladı.


Başkan Adayı Bıyık, “Yomra için hepimiz bir aradayız” derken, AK Parti eski İlçe Başkan Yardımcısı Hasan Taşkara, “Yomra’da değişim istiyoruz. Mustafa Bıyık kardeşimizi destekliyoruz” ifadelerini kullandı.


AK Parti eski İlçe Başkanı Eyyüp Ergan, AK Parti Yomra ilçe kurucu yöneticileri ve eski ilçe yöneticilerinden oluşan grup ile bir araya gelen İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, birlik ve beraberlik içinde Yomra’ya çok önemli hizmetler kazandırmak istediklerini ifade etti.


Yomra için güç birliği oluşturduklarını belirten Bıyık, “Yomralıların talebi ile çıktığımız bu yolda asla siyaset yapmak gibi bir niyetim yok. Ben siyaset yapmak için aday olmadım. Ben İYİ Parti’den adayım ama tüm partilerin adayıyım. Bunu en başından beri söylüyorum. Yomra’mızda değişik partilerde görev almış, gönül vermiş Yomralıların destek ve duası ile yolumuza devam ediyoruz. Yomra’mızı görenlerin hayran kalacağı hale getirmek istiyoruz. Yomra’mızda birlik ve beraberliği en üst düzeyde tutmak istiyoruz. Bizim derdimiz Yomra’dır” diye konuştu.


AK Parti’de görev almış eski yöneticiler adına konuşan AK Parti eski İlçe Başkan Yardımcısı Hasan Taşkara ise “Bizler AK Parti’liyiz. Önceki yıllarda AK Parti’ye hizmet etmiş insanlarız. Bizler Türkiye’de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrindeyiz. Bunu hiçbir şartta tartıştırmayız. Yomra’mızda değişim yaşanması gerekiyor. Maalesef Yomra’nın bu değişim talebini Ankara’ya duyuramadık. İYİ Parti AdayıMustafa Bıyık kardeşimiz Yomralılar’ın gönlünü fetih etmiştir. Yomra’ya en güzel şekilde hizmet edeceğine yürekten inanıyoruz. 31 Mart’ta kendilerini destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 17:31
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düzce’de 4 kişilik fuhuş çetesi tutuklandı
    1. Düzce’de 4 kişilik fuhuş çetesi..
    2. Otomotiv dünyası dijitalleşmeyi..
    3. Bakan Albayrak, Nazilli Vergi Dairesi..
    4. Dünya Pİ Günü kutlandı
    5. Can dostlarımız Büyükşehir korumasında
    6. Kutsal emanetler Ankara’ya doğru yola..
    7. Akıllı Şehirler Kongresi İstanbul..
    8. Çakmak gazı çeken genç fenalaşarak..
    9. Bakan Kasapoğlu: "İslamın nurunu..
    10. Şehitler için mevlit okutuldu
    11. Comolli için şok sözler: Ali Koç'u..
    12. Çiğ köfte Festivali’nde vatandaşlara 2..
    13. Hamas sözcüsü Berhum yazılı açıkladı!
    14. EMKO, kuruluşunun ikinci yılını kutladı
    15. Ailesel Akdeniz ateşi FMF nedir..
    16. Filistinli 10 kaçak göçmen tır..
    17. BM gündemi Samsun’da tartışılıyor
    18. AB'den Rusya'ya Kerç Boğazı yaptırımı
    19. Başkan Çelik Türkiye’yi tehdit eden..
    20. Türkiye’ye söz geçiremeyen ABD,..
    21. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    22. Kastamonu'da hava ulaşımına sis engeli
    23. Almanya'nın aday kadrosu açıklandı
    24. Bakan Koca, Konevi Kütüphanesi imza..
    25. Ankara Tabip Odası ve HDP'li vekilden..
    26. Feyzioğlu'dan "arabuluculuk" önerisi
    27. Cezayir'de Buteflika karşıtı..
    28. Ürdün'de Mescid-i Aksa'ya destek..
    29. Başkan adayından görme engelliler için..
    30. Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik..
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı