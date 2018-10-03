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Yolunu şaşıran sevimli sincap apartmana tırmandı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde yolunu şaşıran bir sincap, 5 katlı apartmanın duvarından balkonlarına tırmandı. Sevimli sincabın inerken zorlandığı anlar kameralara yansıdı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 10:52
Yolunu şaşıran sevimli sincap apartmana tırmandı

Karaman Ermenek'te ormanlık alandan yolunu şaşırarak kent merkezine geldiği düşünülen sincap, 5 katlı bir apartmanın balkonlarına tırmandı.

Sincap, tırmandığı yerden tekrar inerken zor anlar yaşadı. O anlar da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. İnen sincap, daha sonra ağaçlık alana giderek gözden kayboldu.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 10:52
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