Yolunu şaşıran sevimli sincap apartmana tırmandı
Karaman'ın Ermenek ilçesinde yolunu şaşıran bir sincap, 5 katlı apartmanın duvarından balkonlarına tırmandı. Sevimli sincabın inerken zorlandığı anlar kameralara yansıdı.03 Ekim 2018 Çarşamba 10:52
Karaman Ermenek'te ormanlık alandan yolunu şaşırarak kent merkezine geldiği düşünülen sincap, 5 katlı bir apartmanın balkonlarına tırmandı.
Sincap, tırmandığı yerden tekrar inerken zor anlar yaşadı. O anlar da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. İnen sincap, daha sonra ağaçlık alana giderek gözden kayboldu.
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