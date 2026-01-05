Yolunu şaşıran kuğu, bahçesine acil iniş yaptığı evin misafiri oldu

Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi’nde iddiaya göre göç esnasında bir kuğu, sebebi bilinmeyen nedenlerden dolayı bir evin bahçesine düştü. Yerde hareketsiz şekilde yatan kuğuyu eve geldiğinde fark eden bahçe sahibinin arkadaşı Uğur Özbek, kuğuya zarar vermeden kümese koyduğunu, yemini, suyunu ve barınma ihtiyacını karşıladıktan sonra yetkililere haber verdiğini belirtti. Kuğuyu götürmek için gelen yetkililer, yaptığı incelemelerde kuğunun herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını ve kuğunun neden düştüğünü yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacağını belirtti.

ŞANSLIYMIŞ Kİ BİZE GELDİ

Özbek, kuğuya zarar vermeden bir gün boyunca misafir ettiklerini belirterek, "Dün bahçeye kuşları beslemek için geldiğimizde bir tane kuş gördük. İlk başta kaz sandık ama sonrasında kuğu olduğunu anladık. Ondan sonra biraz besledik. Sonrasında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nü aradık. Bugün de aldılar götürdüler. Hayvan doğaya emanet edildi. Arpa, buğday ve mısır ile besledik. Bu hayvanlar çok uzak yoldan geldiği için düşüyor zaten. Ankara’da kimsenin başına gelmeyecek bir olay ama bizim başımıza geldi. Bu hayvan şanslı bir yere düştü ve biz de doğaya teslim ettik" dedi.