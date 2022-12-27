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Siyaset Yolun sonu göründü! Nevşin Mengü 'sağlam kaynak' diyerek duyurdu: Akşener 6'lı masayı dağıtacak
Siyaset

Yolun sonu göründü! Nevşin Mengü 'sağlam kaynak' diyerek duyurdu: Akşener 6'lı masayı dağıtacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gerçekleştirdiği Saraçhane mitinginin ardından 6'lı masada kriz derinleşirken, Nevşin Mengü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile adaylık krizi yaşayan İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in 6'lı masayı dağıtacağını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 18:27:00 - 2022-12-27 18:31:50
Yolun sonu göründü! Nevşin Mengü 'sağlam kaynak' diyerek duyurdu: Akşener 6'lı masayı dağıtacak

Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı adayı krizi yaşayan altılı masa ile ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı. Mengü, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın partisine oy kaybettirdiğini söyleyerek masayı dağıtacağını ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı adayını bir türlü belirleyemeyen altılı masada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kriz devam ediyor.

Son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık çıkışı ve Saraçhane'de yaşananlar altılı masadaki çatlağı daha da derinleştirdi. Yaşanan gelişmeler altılı masanın dağılacağı yönündeki iddiaları güçlendirirken Nevşin Mengü kendi Youtube kanalında altılı masa ile ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı.

'Akşener masadan ayrılacak'

Mengü, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın partisine oy kaybettirdiğini söyleyerek masayı dağıtacağını ileri sürdü.

Mengü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Meral hanımın Kemal beye ileteceği tespitler arasında şu var. Diyor ki; "Sizin aday olmanız durumunda, biz ölçümler yaptırdık, İYİ Parti'nin oyu düşüyor, biz kaybediyoruz. Biz seçmenimizi kaybediyoruz. Başka yere kayıyor. Biz kazanamazsak siz de kazanamazsınız. İYİ Parti'nin oyu kritik, başka bir strateji belirlememiz lazım. Altılı masa bu şekilde bir siyasetsizliğe itiyor. Altılı masaya katıldığından beri İYİ Parti'nin oyu düşüşte. Altılı masa kazandırmıyor, kaybettiriyor. Bu masanın formatının değişmesi lazım. Biz bu şekilde yol yürümek istemiyoruz."

Mengü söz konusu kulis bilgisinin sağlam bir kaynağa dayandığını da belirtti.

 

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Yorumlar

Millet

Asla dağıtamaz Ka mal da, ablasının sözünden çıkamaz, zira o koltuğa ablası tarafından oturtulmuştur. Yani kuklacının eli, de ki, ablasının eli.

Okur

Onlar kurmadı ki, onlar yıksın?
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