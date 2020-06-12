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Aktüel

Yolun karşısına geçmeye çalışırken İETT aracı çarptı

Arnavıtköy’de meydana gelen kazada yolun kars¸ısına gec¸meye c¸alıs¸an bir c¸ocuk, I·ETT otobu¨su¨nu¨n c¸arpması sonucu yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 09:39:19 -
Yolun karşısına geçmeye çalışırken İETT aracı çarptı

Arnavıtköy’de meydana gelen kazada yolun kars¸ısına gec¸meye c¸alıs¸an bir c¸ocuk, I·ETT otobu¨su¨nu¨n c¸arpması sonucu yaralandı.



Kaza, sabah saatlerinde Arnavutko¨y Yıldırım Beyazıt Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun kars¸ısına gec¸meye c¸alıs¸an bir c¸ocugˆa I·ETT aracı c¸arptı. C¸arpmanın etkisiyle yola savrulan c¸ocugˆun yardımına c¸evredeki esnaflar yetis¸ti. Olay yerine c¸agˆrılan 112 sagˆlık ekipleri yaralı çocuğa ilk mu¨dahaleyi olay yerinde yaptı. Hastaneye kaldırılan c¸ocugˆun durumunun iyi oldugˆu o¨gˆrenildi.


Öte yandan kaza anı ve sonrasında yas¸ananlar gu¨venlik kamerası ve vatandas¸ların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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