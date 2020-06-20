  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpıp kaçtı

Ordu’nun Ünye ilçesinde yolun karşısına geçerken bir aracın çarpıp kaçtığı yaya yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 20:25:17 -
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpıp kaçtı

Ordu’nun Ünye ilçesinde yolun karşısına geçerken bir aracın çarpıp kaçtığı yaya yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Liseler Mahallesi Akkuş- Niksar Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Mehmet Karaca isimli vatandaş, Hanboğazı istikametine gitmekte olan aracın çarpması sonucu yaralandı. Plakası belirlenemeyen araç olay yerinden hızla kaçarken, yaralı vatandaş ise sağlık ekiplerinin kaza yerine ilk müdahalede bulunmasının ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili aracın plakası ve çarpan kişi araştırılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı