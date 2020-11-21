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Aktüel Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına trafik polisi eşlik etti
Aktüel

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına trafik polisi eşlik etti

Yeniakit Publisher
2020-11-21 15:48:34 -
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına trafik polisi eşlik etti

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da yağmur nedeniyle yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına araçları durduran trafik polisi eşlik etti.

Sümer Meydanı'nda, yolun karşısına geçmeyen yaşlı kadın, etkili olan yağış nedeniyle de zorluk yaşadı. Bölgede görevli trafik polisi Sadullah İnan, durumu fark ederek yaşlı kadının yanına gitti.

Araçları durduran trafik polisi, yaşlı kadının yolun karşısına geçmesine yardımcı oldu.

O anlar ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi.


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