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Yerel

Yolun karşısına geçmek isteyen yaya hayatını kaybetti

Kayseri'de yolun karşısına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 15:04:00 -
Yolun karşısına geçmek isteyen yaya hayatını kaybetti

Kayseri'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, o sırada seyir halindeki bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza sonucu ağır yaralanan yaya, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada ağır yaralandı

Yayanın hayatını kaybetmesine yol açan kaza Kayseri'nin Tomarza ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Tomarza-Kayseri karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya, o sırada yoldan geçen otomobil çarptı. Trafik kazası sonucu yaya ağır yaralandı. İhbar sonrası olay yerine gelen 112 ekipleri yaralanan yayaya ilk müdahalesini burada yaptı ve daha sonra şahsı Tomarza Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Müdahaleler yetersiz kaldı

Doktorların kurtarmak için seferber olduğu şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan kazayla ilgili işlem başlatıldığı bildirildi.

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